Mercedes-AMG GT Coupé4: rivoluzione elettrica da 1.169 CV

Mercedes-AMG GT Coupé4 debutta con 1.169 CV, batteria da Formula 1 e ricarica ultra rapida: autonomia di oltre 460 km in 10 minuti, design e prestazioni al top.

La nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 rappresenta una svolta epocale per il marchio di Affalterbach. Con questa nuova sportiva elettrica ad alte prestazioni, il brand tedesco inaugura una nuova era della mobilità ad altissimo contenuto tecnologico, trasferendo direttamente sulla strada il know-how maturato in Formula 1 e nel programma CONCEPT AMG GT XX. Il risultato è una vettura estrema, capace di coniugare emozione, innovazione e prestazioni da hypercar con un livello di tecnologia mai visto prima su una AMG di serie.

La nuova AMG GT Coupé4 nasce sulla piattaforma proprietaria AMG.EA ed è spinta da un rivoluzionario sistema con tre motori elettrici a flusso assiale, una soluzione adottata per la prima volta su un modello di produzione del marchio. Due unità sono collocate al retrotreno e una all’anteriore, per una potenza complessiva che nella versione più estrema raggiunge ben 860 kW, equivalenti a 1.169 CV.

Le prestazioni sono impressionanti e proiettano la nuova sportiva elettrica tra le vetture più veloci mai realizzate da AMG. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in appena 2,1 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h bastano 6,4 secondi. La velocità massima tocca i 300 km/h con il Driver’s Package.

Al centro del progetto c’è una sofisticata architettura elettrica a 800 volt abbinata a una batteria ad alte prestazioni sviluppata internamente da AMG. Il sistema utilizza innovative celle cilindriche raffreddate direttamente tramite un fluido specifico non conduttivo, una soluzione derivata direttamente dall’esperienza Mercedes-AMG in Formula 1. Questo consente di mantenere elevate prestazioni anche sotto utilizzo intenso e continuativo, evitando cali di rendimento.

Uno dei punti di forza assoluti della nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 riguarda la ricarica ultra rapida. Grazie a una potenza massima di ricarica fino a 600 kW, bastano appena dieci minuti per recuperare oltre 460 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. La ricarica dal 10 all’80% richiede solamente undici minuti, rendendo questa AMG una delle elettriche più avanzate attualmente disponibili sul mercato.

La tecnologia dei motori a flusso assiale sviluppata da YASA, società controllata da Mercedes-Benz, rappresenta una delle innovazioni più significative della vettura. Rispetto ai tradizionali motori elettrici radiali, questi propulsori garantiscono una maggiore densità di potenza, dimensioni più compatte e una capacità superiore di erogare prestazioni elevate in modo continuo.

Anche la dinamica di guida è stata sviluppata con un approccio radicale. La nuova AMG GT Coupé4 introduce il sistema AMG RACE ENGINEER, che permette di personalizzare in profondità il comportamento della vettura tramite tre controller rotativi dedicati. Il conducente può regolare risposta dell’acceleratore, gestione della trazione e comportamento dinamico in curva, ottenendo un livello di personalizzazione senza precedenti.

La trazione integrale variabile AMG Performance 4MATIC+ sfrutta la gestione indipendente dei tre motori elettrici per distribuire la coppia in modo estremamente preciso. Il torque vectoring sulle ruote posteriori migliora ulteriormente agilità, stabilità e motricità, mentre lo sterzo attivo posteriore con angolo fino a sei gradi assicura grande maneggevolezza alle basse velocità e massima stabilità in percorrenza veloce.

Sul fronte dell’esperienza sensoriale, AMG ha voluto mantenere intatto il DNA emozionale delle sue sportive V8. Nasce così il programma AMGFORCE S+, capace di simulare cambi marcia, vibrazioni e soprattutto un sound ispirato ai motori V8 AMG. Grazie a un sofisticato sistema audio con oltre 1.600 file sonori elaborati in tempo reale, la vettura offre un’esperienza immersiva completamente nuova per il mondo delle sportive elettriche.

Grande attenzione è stata riservata anche all’aerodinamica attiva. La nuova AMG GT Coupé4 introduce diversi elementi AEROKINETICS, tra cui un diffusore posteriore attivo, spoiler regolabile automaticamente e sofisticati sistemi Venturi nel sottoscocca capaci di incrementare la deportanza alle alte velocità. Tutto è studiato per massimizzare stabilità, efficienza e precisione di guida.

Il design esprime chiaramente il carattere della vettura. Le proporzioni sono basse, muscolose e aggressive, con un profilo fastback scolpito e una nuova interpretazione della calandra AMG illuminata. I dettagli aerodinamici attivi si integrano perfettamente nella carrozzeria, mentre i gruppi ottici posteriori circolari con grafica a turbina enfatizzano ulteriormente l’identità high-performance del modello.

Anche l’abitacolo è completamente orientato al conducente. Il cockpit digitale con doppio display “seamless-glass” integra il nuovo sistema operativo MB.OS e l’ultima evoluzione dell’infotainment MBUX con intelligenza artificiale basata su ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Bing. L’interfaccia offre funzioni specifiche AMG dedicate alla guida sportiva, alla telemetria e all’utilizzo in pista attraverso AMG TRACK PACE.

La nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 sarà disponibile in due versioni: Mercedes-AMG GT 55 Coupé4 da 816 CV e Mercedes-AMG GT 63 Coupé4 da 1.169 CV. L’apertura degli ordini è prevista nei prossimi giorni e segna ufficialmente l’ingresso di AMG nel mondo delle super sportive elettriche ad altissime prestazioni.