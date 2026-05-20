Stellantis e Dongfeng puntano a una joint venture europea per i veicoli elettrici

Stellantis e Dongfeng annunciano una joint venture per vendite, distribuzione e produzione di veicoli, rafforzando la collaborazione tra Europa e Cina.

Stellantis e Dongfeng Group preparano una nuova svolta nel mercato europeo degli autoveicoli, annunciando l'intenzione di costituire una joint venture con sede in Europa per condividere vendite, distribuzione, produzione, acquisti e ingegneria. La nuova società, guidata da Stellantis con una quota del 51%, si propone di gestire la vendita e la distribuzione di veicoli premium a nuova energia del marchio Voyah appartenente a Dongfeng, puntando sui mercati europei selezionati e supportandosi sulla solida rete commerciale e di post-vendita di Stellantis.

La partnership prevede anche la localizzazione della produzione di nuovi veicoli Dongfeng nello stabilimento di Rennes, in Francia, in conformità con i requisiti del Made in Europe. Le nuove attività congiunte includeranno acquisti e ingegneria, sfruttando l'ecosistema cinese dei NEV, riconosciuto per la sua eccellenza competitiva.

L'accordo conferma la volontà delle due aziende di estendere una collaborazione solida, iniziata ben 34 anni fa. All'inizio del mese, Stellantis e Dongfeng avevano già annunciato il rafforzamento della joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd (DPCA) con base in Cina, che prevede la produzione di nuovi modelli Peugeot e Jeep sia per il mercato locale sia per l'esportazione globale a partire dal 2027. Dal 1992, DPCA ha prodotto oltre 6,5 milioni di veicoli dei marchi Peugeot e Citroën per il mercato cinese e internazionale.

L'iniziativa in Europa si inserisce in un piano di espansione internazionale e di sviluppo tecnologico condiviso. I piani annunciati oggi portano la collaborazione recentemente rafforzata con Dongfeng a una nuova dimensione, quella di una partnership internazionale al servizio dei clienti di tutto il mondo, ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. Questo nuovo capitolo consentirà di offrire una gamma ancora più ampia di prodotti a prezzi competitivi, valorizzando la presenza globale di Stellantis e l'accesso di Dongfeng all'avanzato ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia.

Dal lato cinese, Qing Yang, Presidente di Dongfeng, ha sottolineato: Dongfeng rafforzerà ed espanderà ulteriormente la nostra partnership con Stellantis, in stretto allineamento con le politiche strategiche nazionali della Cina per un'apertura di alto livello, doppia circolazione e sostegno agli investimenti esteri, alle imprese e all'occupazione. Ciò rappresenta una risposta anche alle esigenze di sviluppo di entrambi gli azionisti. Attraverso una maggiore integrazione in ambito tecnologico, dei marchi e dei mercati globali, la joint venture potrà esprimere un valore ancora più elevato, accelerando l'espansione internazionale di Dongfeng e supportando al contempo la trasformazione strategica globale di Stellantis e il rafforzamento della sua presenza in Cina.

L'attuazione del progetto è subordinata alla definizione degli accordi esecutivi e all'ottenimento delle autorizzazioni previste. Se confermata, la joint venture rappresenterà un nuovo punto di riferimento nell'automotive europeo, unendo la tradizione industriale europea e le competenze cinesi nella mobilità elettrica.