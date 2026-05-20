Lamborghini rafforza la tutela ambientale con il biomonitoraggio delle api

Lamborghini conferma il proprio impegno nella difesa dell'ambiente grazie a un innovativo progetto di biomonitoraggio che mette al centro le api come sentinelle della qualità ambientale. In occasione del World Bee Day, la casa di Sant'Agata Bolognese sottolinea il ruolo cruciale di questi insetti per l'equilibrio degli ecosistemi e la salvaguardia della biodiversità.



"Il progetto di biomonitoraggio con le api è un esempio concreto di come Lamborghini interpreta la sostenibilità come un impegno che nasce dal nostro sito produttivo e si estende al territorio circostante", ha dichiarato Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini. "Il sito produttivo di Lamborghini non è solo il luogo in cui prendono forma le nostre vetture, ma un ecosistema in cui innovazione, responsabilità e cura dell'ambiente convivono ogni giorno".



Lanciato nel 2016, il programma di biomonitoraggio ambientale utilizza le api per analizzare la qualità dell'aria e dell'ambiente attorno alla sede di Sant'Agata Bolognese. All'interno del Lamborghini Park, un'area verde di sette ettari con oltre 10.000 piante, sono stati installati 17 alveari che ospitano circa 800.000 api, più di 120.000 delle quali volano quotidianamente sul territorio.



Il Lamborghini Park rappresenta un ulteriore esempio concreto dell'impegno dell'azienda verso la sostenibilità. Questo spazio è reso disponibile a dipendenti, comunità locale e alla ricerca scientifica, offrendo un ambiente ideale non solo per le api ma anche per la biodiversità.



Attraverso la collaborazione con partner accademici, l'azienda monitora l'attività degli insetti sfruttando strumenti tecnologici avanzati installati all'interno degli alveari. Grazie alla loro intensa raccolta di nettare, polline e acqua, le api costituiscono indicatori naturali molto sensibili dello stato di salute ambientale in un raggio di circa tre chilometri dagli alveari. Nel monitoraggio rientrano così sia il Lamborghini Park sia la campagna circostante.



Questo sistema consente di rilevare la possibile presenza di sostanze inquinanti utilizzate in agricoltura o nelle aree verdi urbane, oltre a fornire preziosi dati sulla qualità dell'aria e sui livelli generali di inquinamento ambientale.



Il progetto con le api si conferma una significativa iniziativa di responsabilità sociale che Automobili Lamborghini porta avanti da dieci anni. L'obiettivo è quello di offrire un contributo tangibile alla tutela del Pianeta e degli ecosistemi, coinvolgendo non solo i dipendenti ma tutta la comunità locale.