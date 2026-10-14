Metro 2039: preordini aperti, dettagli sulle edizioni e bonus esclusivi

Metro 2039 arriva il 4 febbraio 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Aperte le prenotazioni, con edizioni Standard, Deluxe e Collector's, e bonus esclusivi.

I preordini per METRO 2039 sono ufficialmente aperti su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con data di lancio fissata al 4 febbraio 2027. Gli appassionati della serie possono scegliere tra Standard, Deluxe e Collector's Edition, ognuna caratterizzata da contenuti e bonus distintivi che promettono di arricchire l'esperienza di gioco.

Come incentivo per il preordine, tutti i giocatori riceveranno il Pacchetto specialista, un bonus che permette di sbloccare anticipatamente tre potenziamenti unici e intercambiabili per lo zaino. Questi schemi, introdotti in METRO 2039 come nuova funzionalità, incentivano l'esplorazione e la personalizzazione del gameplay. I tre potenziamenti disponibili sono: ampliamento degli equipaggiamenti per una fabbricazione più rapida, ampliamento tecnochimico per esplorare aree radioattive in modo più sicuro e ampliamento delle munizioni per accedere a proiettili più potenti e rari. Tuttavia, solo uno di questi potenziamenti può essere equipaggiato alla volta, ponendo al giocatore una scelta strategica sin dalle prime fasi dell'avventura.

L'edizione Standard di METRO 2039 garantisce il gioco completo in versione sia fisica sia digitale. Chi opta per la Deluxe Edition, invece, riceverà anche il futuro DLC di espansione della storia, un artbook digitale e la colonna sonora ufficiale, cui si aggiungono una SteelBook esclusiva, un artbook con copertina rigida e un packaging personalizzato nella versione fisica.

Il fiore all'occhiello per i collezionisti è la Collector's Edition, che include tutti i contenuti della Deluxe fisica e la replica indossabile dell'iconico elmo spartano dello Straniero, elemento distintivo e simbolo della saga. Inoltre, anche in questo caso sono inclusi l'artbook digitale, la colonna sonora e il DLC di espansione previsto dopo il lancio.

Per chi sceglie la versione PC, i contenuti delle edizioni fisiche sono garantiti tramite codice incluso nella confezione. Le versioni console offrono tutte le versioni anche su disco. In alcune regioni, come Asia, Australia e Nuova Zelanda, il titolo sarà disponibile dal 5 febbraio 2027.

METRO 2039 non è solo un'esperienza di gioco intensa, ma è anche il frutto di un lavoro sviluppato tra Ucraina e Malta, con lo studio 4A Games impegnato a sostenere il proprio team ucraino anche durante la difficile situazione attuale nel Paese. Il gioco è stato creato in un contesto di sfida continua, con il team che invita chi lo desidera a contribuire tramite la piattaforma ufficiale di raccolta fondi.

METRO 2039 si prepara a portare i giocatori in un nuovo, oscuro e coinvolgente capitolo della saga, con ricche novità nei contenuti e un'attenzione speciale agli appassionati, tra esclusivi bonus e oggetti da collezione unici.