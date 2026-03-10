MG Motor celebra cinque anni in Italia e conferma la crescita: ZS tra le auto più vendute

Cinque anni di presenza sul mercato italiano e una crescita che continua a sorprendere. MG Motor festeggia il suo quinto anniversario in Italia consolidando una posizione sempre più rilevante nel panorama automobilistico nazionale, grazie a risultati commerciali significativi e a una strategia fortemente orientata all’elettrificazione.

In pochi anni il marchio è riuscito a compiere una trasformazione importante, passando da nuovo protagonista del mercato a player consolidato della mobilità italiana, con una crescita rapida ma allo stesso tempo costante e strutturata. I numeri registrati nel mese di febbraio confermano questo trend positivo: MG ha infatti chiuso il mese con 5.500 unità immatricolate, rafforzando la propria presenza anche nel settore delle flotte aziendali e del noleggio, che da sole rappresentano oltre 3.000 unità.

Questi risultati permettono al brand di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato, in particolare nel segmento delle motorizzazioni ibride. MG si conferma infatti al secondo posto in Italia tra i costruttori di auto full hybrid, un traguardo che testimonia il crescente interesse degli automobilisti verso soluzioni capaci di coniugare efficienza, riduzione dei consumi e semplicità d’utilizzo senza richiedere cambiamenti nelle abitudini di guida.

Tra i modelli che stanno trainando questa crescita spicca MG ZS, che entra stabilmente nella Top 10 delle auto più vendute in Italia. Il SUV compatto si è affermato come uno dei modelli più apprezzati dal pubblico grazie a un mix di affidabilità, spazio, comfort e consumi contenuti, diventando nel tempo un vero punto di riferimento per chi cerca un veicolo versatile e concreto.

Accanto alla ZS, anche la nuova MG3 Hybrid+ sta contribuendo in modo decisivo alla crescita del marchio. La compatta di segmento B si sta affermando come una delle proposte più interessanti del mercato, particolarmente apprezzata dai neopatentati e dai giovani automobilisti, grazie alla facilità di guida e ai sistemi di sicurezza, ma anche da un pubblico sempre più ampio che ne apprezza design, tecnologia e praticità d’utilizzo.

A commentare i risultati è stato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, che ha sottolineato come questo traguardo rappresenti una tappa importante nel percorso del marchio nel nostro Paese. Secondo Bartolomeo, festeggiare i primi cinque anni in Italia con risultati così significativi dimostra la solidità del progetto industriale e commerciale del brand, capace di passare dal rilancio di uno storico marchio automobilistico a una quota di mercato solida e in continua espansione, con modelli come MG3 e ZS ormai tra le scelte preferite degli automobilisti italiani.

Un ruolo fondamentale in questo successo è giocato dalla gamma Hybrid+, che rappresenta oggi il cuore dell’offerta MG. Le motorizzazioni full hybrid costituiscono infatti il 58% del mix di vendita del brand, confermando l’interesse crescente del mercato verso tecnologie capaci di combinare prestazioni, efficienza e sostenibilità.

Parallelamente alla crescita commerciale, MG ha investito anche nello sviluppo della propria infrastruttura sul territorio. In cinque anni il marchio ha costruito una rete capillare composta da 70 MG Store, 150 punti vendita e 130 centri di assistenza, supportati dal magazzino ricambi situato a Tortona, elemento chiave per garantire un servizio post-vendita rapido ed efficiente.

A rafforzare ulteriormente la proposta del brand contribuisce anche una politica commerciale orientata al valore per il cliente, tra cui spicca la garanzia di fabbrica di sette anni, un elemento sempre più apprezzato da chi cerca sicurezza e affidabilità nel lungo periodo.