Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

MG Motor celebra cinque anni in Italia e conferma la crescita: ZS tra le auto più vendute

Published

Cinque anni di presenza sul mercato italiano e una crescita che continua a sorprendere. MG Motor festeggia il suo quinto anniversario in Italia consolidando una posizione sempre più rilevante nel panorama automobilistico nazionale, grazie a risultati commerciali significativi e a una strategia fortemente orientata all’elettrificazione.

In pochi anni il marchio è riuscito a compiere una trasformazione importante, passando da nuovo protagonista del mercato a player consolidato della mobilità italiana, con una crescita rapida ma allo stesso tempo costante e strutturata. I numeri registrati nel mese di febbraio confermano questo trend positivo: MG ha infatti chiuso il mese con 5.500 unità immatricolate, rafforzando la propria presenza anche nel settore delle flotte aziendali e del noleggio, che da sole rappresentano oltre 3.000 unità.

Questi risultati permettono al brand di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato, in particolare nel segmento delle motorizzazioni ibride. MG si conferma infatti al secondo posto in Italia tra i costruttori di auto full hybrid, un traguardo che testimonia il crescente interesse degli automobilisti verso soluzioni capaci di coniugare efficienza, riduzione dei consumi e semplicità d’utilizzo senza richiedere cambiamenti nelle abitudini di guida.

Tra i modelli che stanno trainando questa crescita spicca MG ZS, che entra stabilmente nella Top 10 delle auto più vendute in Italia. Il SUV compatto si è affermato come uno dei modelli più apprezzati dal pubblico grazie a un mix di affidabilità, spazio, comfort e consumi contenuti, diventando nel tempo un vero punto di riferimento per chi cerca un veicolo versatile e concreto.

Accanto alla ZS, anche la nuova MG3 Hybrid+ sta contribuendo in modo decisivo alla crescita del marchio. La compatta di segmento B si sta affermando come una delle proposte più interessanti del mercato, particolarmente apprezzata dai neopatentati e dai giovani automobilisti, grazie alla facilità di guida e ai sistemi di sicurezza, ma anche da un pubblico sempre più ampio che ne apprezza design, tecnologia e praticità d’utilizzo.

A commentare i risultati è stato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, che ha sottolineato come questo traguardo rappresenti una tappa importante nel percorso del marchio nel nostro Paese. Secondo Bartolomeo, festeggiare i primi cinque anni in Italia con risultati così significativi dimostra la solidità del progetto industriale e commerciale del brand, capace di passare dal rilancio di uno storico marchio automobilistico a una quota di mercato solida e in continua espansione, con modelli come MG3 e ZS ormai tra le scelte preferite degli automobilisti italiani.

Un ruolo fondamentale in questo successo è giocato dalla gamma Hybrid+, che rappresenta oggi il cuore dell’offerta MG. Le motorizzazioni full hybrid costituiscono infatti il 58% del mix di vendita del brand, confermando l’interesse crescente del mercato verso tecnologie capaci di combinare prestazioni, efficienza e sostenibilità.

Parallelamente alla crescita commerciale, MG ha investito anche nello sviluppo della propria infrastruttura sul territorio. In cinque anni il marchio ha costruito una rete capillare composta da 70 MG Store, 150 punti vendita e 130 centri di assistenza, supportati dal magazzino ricambi situato a Tortona, elemento chiave per garantire un servizio post-vendita rapido ed efficiente.

A rafforzare ulteriormente la proposta del brand contribuisce anche una politica commerciale orientata al valore per il cliente, tra cui spicca la garanzia di fabbrica di sette anni, un elemento sempre più apprezzato da chi cerca sicurezza e affidabilità nel lungo periodo.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Giochi

Turtle Beach celebra il MAR10 Day con nuovi accessori dedicati a Mario e Luigi

Senza categoria

MARA SATTEI: fuori da venerdì 13 marzo in digitale le ultime 3 tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”

Motori

Audi RS 3 Competition Limited: un tributo ai 50 anni del cinque cilindri

Spettacolo

BLANCO annuncia il nuovo album “MA’” in uscita il 3 aprile 2026

Spettacolo

Da oggi in pre-order “PROVA D’AUTORE”, il nuovo album in italiano di MARIO BIONDI: in uscita il 10 aprile!

Motori

Ford amplia l’accesso alla guida assistita con le nuove BlueCruise Edition di Kuga e Puma

Motori

MG Motor celebra cinque anni in Italia e conferma la crescita: ZS tra le auto più vendute

Giochi

RIDE 6 porta la passione per le due ruote a un nuovo livello

Motori

Porsche amplia la gamma di SUV completamente elettrici con la Cayenne S

Motori

BYD e itTaxi insieme per portare l’app dei taxi italiani direttamente a bordo delle auto

Tecnologia

Benessere digitale e qualità del sonno: come i monitor influenzano la nostra concentrazione

Motori

Alpine accelera verso il futuro: in arrivo la gamma più potente e innovativa di sempre

Società

Barilla e Dynamo Camp insieme per “Biscotti di Felicità”: un abbraccio che moltiplica il bene

Tecnologia

Toshiba Canvio Gaming: il regalo Hi-Tech perfetto per i papà che non smettono mai di giocare

Spettacolo

Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Motori

Lexus porta a Milano “SPACE”: l’installazione immersiva che ridefinisce la mobilità di lusso

Giochi

Nintendo celebra il MAR10 Day 2026 con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film

Spettacolo

La leggenda della musica brasiliana GILBERTO GIL torna in Italia dopo 3 anni con “GILBERTO GIL IN CONCERT”

Motori

Elli supera il milione di punti di ricarica: la rete Volkswagen si espande in tutta Europa

Spettacolo

FULMINACCI torna venerdì con il suo nuovo quarto disco “CALCINACCI”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Audi RS 3 Competition Limited: un tributo ai 50 anni del cinque cilindri

Per celebrare mezzo secolo di storia di uno dei propulsori più iconici dell’automotive, Audi Sport presenta Audi RS 3 competition limited, una versione esclusiva...

15 ore ago

Motori

Ford amplia l’accesso alla guida assistita con le nuove BlueCruise Edition di Kuga e Puma

Ford Motor Company amplia la diffusione delle tecnologie di assistenza alla guida introducendo le nuove BlueCruise Edition su due dei suoi modelli più apprezzati...

17 ore ago

Motori

Porsche amplia la gamma di SUV completamente elettrici con la Cayenne S

Porsche amplia la propria gamma di SUV a zero emissioni con l’arrivo della nuova Cayenne S Electric, una versione che si posiziona tra la...

17 ore ago

Motori

BYD e itTaxi insieme per portare l’app dei taxi italiani direttamente a bordo delle auto

Un nuovo passo verso l’integrazione tra mobilità elettrica e servizi digitali: BYD annuncia una partnership strategica con itTaxi, la piattaforma italiana più diffusa per...

17 ore ago