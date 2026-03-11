MG rinnova la partnership con la Coppa Davis: sarà ancora Automotive Partner delle Final 8 di Bologna 2026

La Coppa Davis rafforza il legame con il mondo dell’automotive. L’International Tennis Federation ha infatti annunciato il rinnovo della partnership con MG, che continuerà a essere Partner Ufficiale Automotive delle Davis Cup Final 8 anche nel 2026. Dopo il successo della collaborazione avviata nel 2025, il marchio automobilistico tornerà quindi protagonista nella fase finale della più prestigiosa competizione mondiale a squadre del tennis maschile.

Le Final 8 della Coppa Davis 2026 si svolgeranno a Bologna dal 24 al 29 novembre, confermando l’Italia al centro del grande tennis internazionale. In occasione dell’evento, MG metterà a disposizione una flotta ancora più ampia di veicoli per garantire i servizi di trasporto ufficiali dedicati a giocatori, squadre, staff e ospiti VIP.

Il parco auto impiegato durante la manifestazione sarà composto da una selezione dei modelli più rappresentativi della gamma del brand, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile. Tra i veicoli protagonisti figurano MG ZS e MG HS, modelli che incarnano la strategia del marchio orientata verso tecnologie ibride ed elettriche e una mobilità sempre più efficiente.

Oltre alla mobilità ufficiale dell’evento, MG rafforzerà ulteriormente la propria presenza durante la settimana delle Final 8. Il brand sarà infatti protagonista nella Fan Zone con attività interattive e iniziative pensate per coinvolgere il pubblico, mentre alcuni modelli della gamma saranno esposti negli spazi della manifestazione. I tifosi presenti a BolognaFiere, così come quelli collegati da tutto il mondo, potranno inoltre ammirare un iconico modello MG esposto accanto al campo da gioco per tutta la durata del torneo, sottolineando il forte legame tra tradizione e innovazione che caratterizza il marchio.

Con questo accordo, MG torna a far parte del portafoglio premium di sponsor della Coppa Davis, accanto a partner di rilievo internazionale come Rolex, Fage, Corpay e Betsson. Un contesto di grande prestigio che testimonia la crescente visibilità globale della competizione e il valore strategico della collaborazione.

Ross Hutchins, Chief Executive dell’ITF, ha sottolineato l’importanza del rinnovo della partnership dichiarando che Coppa Davis e MG rappresentano una combinazione naturale, grazie alla storia e al prestigio che contraddistinguono entrambi i marchi. Hutchins ha evidenziato come collaborazioni di questo livello riflettano il dinamismo della competizione e la volontà di continuare a far crescere la Coppa Davis su scala internazionale, dopo l’ottima visibilità ottenuta dal brand MG durante l’edizione 2025.

Soddisfazione anche da parte di Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG Italia, che ha ricordato come l’esperienza dello scorso anno abbia rappresentato un momento speciale per il marchio. Bartolomeo ha sottolineato che i valori di innovazione, visione progressista e spirito competitivo che caratterizzano MG trovano un naturale punto di incontro nella Coppa Davis, contribuendo a rafforzare la presenza del brand nel mercato europeo.

Nel frattempo la stagione 2026 della Coppa Davis è già entrata nel vivo. La competizione è partita con 39 incontri disputati in tutto il mondo nella prima settimana di febbraio, comprendendo il primo turno delle qualificazioni che ha visto tredici squadre compiere il primo passo verso la fase finale.

Il percorso verso le Final 8 di Bologna proseguirà con il secondo turno delle qualificazioni in programma dal 18 al 20 settembre, quando sette sfide determineranno le nazionali che raggiungeranno l’Italia, paese ospitante e campione in carica, nella fase conclusiva della competizione.

Il rinnovo della partnership tra MG e Coppa Davis conferma dunque la crescente sinergia tra sport internazionale e mobilità innovativa, con Bologna pronta a diventare ancora una volta il palcoscenico mondiale del grande tennis.