Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Da oltre 60 anni Midland si distingue nel mondo della comunicazione con prodotti di qualità, tecnologicamente avanzati e pensati per rispondere all’esigenza universale di comunicare. Con sede a Reggio Emilia e una rete internazionale che copre più di 90 Paesi, il gruppo vanta oltre 15 consociate tra Europa ed extra UE, confermando una presenza solida e globale nel settore.

Nel 2026, Midland festeggia vent’anni di innovazione nel settore degli interfoni moto. Dal 2006 l’azienda ha rivoluzionato il modo di viaggiare in moto, introducendo soluzioni sempre più sicure, intuitive e tecnologicamente avanzate per ogni tipologia di motociclista. Tra le pietre miliari della storia dell’azienda spiccano il primo interfono moto‑moto e modelli innovativi come Spectrum per LS2, che integra intelligenza artificiale, e LOKUI 10, pensato per i più giovani e per la sicurezza.

Dopo il successo di BTR1 Advanced, apprezzato per la qualità del suono, e di BT MINI, il primo interfono conforme alla normativa ECE 22.06, Midland continua a spingere sull’innovazione con BTR1, evoluzione del best seller BTX1 PRO S. Questo dispositivo, progettato per chi viaggia in coppia o in gruppo, offre Bluetooth Universal Connectivity, autonomia di 23 ore, attacco magnetico MagicLock e Ultra HD Speakers RCF, garantendo un suono cristallino e connessioni stabili fino a 800 metri.

In occasione del 2026, Midland introduce anche le nuove cover personalizzate per tutta la gamma di interfoni, da BT MINI alla linea R. Resistente all’acqua e realizzate in materiale adesivo di alta qualità, le cover trasformano l’interfono in un vero elemento di design, con finiture che spaziano fino alla versione premium rosso metallizzato, permettendo a ogni motociclista di esprimere stile e personalità.

Accanto alla comunicazione digitale, Midland amplia la propria offerta con i faretti supplementari MLH LITE LED, pensati per garantire visibilità e sicurezza in ogni condizione di guida. Con doppia tonalità luminosa, telecomando wireless da manubrio e certificazione IP68, i MLH LITE LED assicurano prestazioni elevate anche nelle situazioni più estreme, dall’uso urbano alle avventure più impegnative.

MBE 2026 rappresenta un’importante vetrina per Midland Europe, che conferma la propria missione: creare soluzioni dove tecnologia, sicurezza e libertà si incontrano, trasformando ogni viaggio in moto in un’esperienza di connessione, luce e passione per le due ruote.