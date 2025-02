Midland presenta LOKUI K10: sicurezza e tecnologia per i giovani motociclisti

Midland, leader mondiale nella produzione di interfoni, lancia LOKUI K10, un dispositivo pensato per i motociclisti più giovani. L’obiettivo? Garantire la massima sicurezza ed evitare l’uso di cuffie e dispositivi non progettati per la guida su due ruote.

LOKUI è un marchio di proprietà Midland, nato per offrire soluzioni semplici e accessibili che rispondano alle esigenze primarie dei motociclisti. Grazie all’esperienza consolidata di Midland, il nuovo K10 garantisce qualità, sicurezza e affidabilità ai giovani piloti.

Affrontare la strada comporta responsabilità, per questo Midland Europe si impegna a diffondere la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni. Troppi giovani motociclisti della GenZ utilizzano ancora cuffie e auricolari non idonei, mettendo a rischio la propria sicurezza. LOKUI K10 nasce proprio per correggere queste cattive abitudini, offrendo una soluzione tecnologica all’avanguardia.

Il LOKUI K10 si distingue per il suo design Made in Italy e per la tecnologia Bluetooth 5.2, che assicura una connessione stabile e affidabile. Il dispositivo si integra perfettamente nel casco, risultando praticamente invisibile, e offre un’esperienza audio stereo di alta qualità.

Grazie agli altoparlanti ultrasottili da soli 7 mm, il massimo comfort è garantito anche nei lunghi tragitti. Inoltre, il filtro di soppressione del rumore permette un ascolto perfetto di musica, GPS, radio e chiamate, il tutto senza distrazioni durante la guida. La presenza della presa USB-C per la ricarica assicura un collegamento rapido e pratico.

Con un prezzo di 49 euro, il LOKUI K10 rappresenta la soluzione perfetta per chi desidera un sistema di comunicazione essenziale, sicuro e conforme alle normative, evitando pratiche illegali e pericolose.

Grazie a Midland, la sicurezza su due ruote diventa accessibile anche ai più giovani, senza rinunciare allo stile e alla tecnologia.