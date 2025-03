Midland rivoluziona la comunicazione su due ruote con interfono di ultima generazione

Si chiamano BT Mini e BTR1 Advanced, e sono i dispositivi interfono di ultima generazione di MidLand che combinano tecnologia avanzata, facilità d’uso e un’esperienza sonora senza precedenti.

BT Mini: il primo interfono omologato ECE 22.06

Midland BT Mini si distingue per essere il primo interfono al mondo a rispettare i severi requisiti della normativa ECE 22.06, garantendo standard di sicurezza e affidabilità superiori. Questo sistema di comunicazione Bluetooth compatto e discreto è perfetto per i motociclisti che vogliono mantenere lo stile del proprio casco senza rinunciare alla connettività.

Le novità più rilevanti introdotte con il nuovo firmware includono la possibilità di connettere fino a quattro utenti in contemporanea, rendendolo ideale per gruppi di amici o team che desiderano una comunicazione chiara e fluida. Inoltre, la funzione Music Share consente di condividere la propria musica con il passeggero, migliorando l’esperienza di viaggio.

BTR1 Advanced e la rivoluzione del ‘Parallel Audio’

Il modello BTR1 Advanced si impone come l’interfono con il miglior rapporto qualità/prezzo della gamma Midland, offrendo la possibilità di comunicare fino a quattro persone in modalità ‘conference’. Tuttavia, la vera innovazione sta nella tecnologia Parallel Audio, che elimina le fastidiose interruzioni nel passaggio tra diverse fonti audio.

Con questa funzione, i motociclisti potranno ascoltare le indicazioni del GPS o la musica senza interrompere la comunicazione con il passeggero o il gruppo. Il risultato? Un’esperienza di guida più fluida, sicura e immersiva, che rappresenta un vero e proprio salto tecnologico per la comunicazione su due ruote.

I nuovi interfoni Midland saranno disponibili a prezzi competitivi:

: 129 euro nella versione singola, 219 euro nella versione doppia. BTR1 Advanced: 209 euro nella versione singola, 389 euro nella versione doppia.

Midland continua così la sua tradizione di innovazione nella comunicazione in movimento, offrendo soluzioni sempre più avanzate per motociclisti, camperisti ed escursionisti. Dopo oltre 60 anni di esperienza, l’azienda conferma il proprio ruolo di leader nel settore, con una gamma di prodotti pensati per migliorare sicurezza e comfort sulle due ruote.