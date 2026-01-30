Milano: la storia della città attraverso venti canzoni iconiche su Apple Music

Connect with us

Apple Music dedica un nuovo speciale editoriale a Milano, raccontandone l’identità sonora attraverso un percorso intitolato “Milano: la storia in 20 canzoni”. Si tratta di un viaggio che attraversa oltre cinquant’anni di musica, mettendo in luce i protagonisti e i brani che hanno contribuito a costruire il patrimonio culturale e musicale della città.

“Milano: la storia in 20 canzoni” è un itinerario che parte dagli anni Sessanta, quando artisti come Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Tony Renis ed Enzo Jannacci delinearono una Milano ironica, popolare e in continuo movimento. Sono gli anni delle prime contaminazioni tra il racconto del quotidiano e la sperimentazione musicale, un’epoca che restituisce l’immagine di una metropoli viva e in fermento.

Negli anni Settanta la scena milanese si arricchisce di nuove influenze. Figure come Eugenio Finardi, la PFM – Premiata Forneria Marconi –, Mina e Roberto Vecchioni segnano un decennio di profondi cambiamenti. Il cantautorato, la ricerca artistica e il rock si fondono per esprimere la vitalità di una città che diventa centro creativo e laboratorio di idee.

Con gli anni Ottanta la musica milanese assume tonalità più eleganti e introspettive. È il periodo di Ornella Vanoni, Fabio Concato, Angelo Branduardi ed Enrico Ruggeri, interpreti di una Milano raffinata ma sempre attenta al nuovo linguaggio pop che conquista pubblico e critica.

Nel decennio successivo la scena si rinnova ancora. Gli anni Novanta portano le voci di una nuova generazione – Gianluca Grignani, Biagio Antonacci, gli 883 e gli Articolo 31 – capaci di restituire le atmosfere di una città in trasformazione. Melodia, rap e cultura urbana diventano gli strumenti per raccontare il cambiamento, in una Milano che si apre a nuovi stili e contaminazioni internazionali.

Il viaggio si conclude nei Duemila, con una Milano sempre più globale e cosmopolita. Artisti come Lazza, Afterhours, Paola & Chiara e Mahmood incarnano una città che si rinnova continuamente e sa parlare a pubblici diversi, mantenendo intatta la propria identità.

“Milano: la storia in 20 canzoni” è dunque un omaggio alla capitale musicale d’Italia, un percorso che attraversa generazioni, sonorità e linguaggi, restituendo la complessità e il fascino di una città che ha saputo evolversi restando sempre al centro della creatività nazionale. Il progetto è ora disponibile su Apple Music, come invito ad ascoltare, scoprire e riscoprire il suono autentico di Milano.

