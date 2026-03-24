Mirabilandia riapre il 2 aprile: tutte le novità della nuova stagione tra spettacoli, premi e attrazioni record

Mancano pochi giorni all’attesa riapertura di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, pronto ad accogliere visitatori da tutta Europa per una stagione 2026 che si preannuncia ricca di emozioni, spettacoli e importanti novità. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile alle ore 10.30, momento in cui i cancelli torneranno ad aprirsi dando ufficialmente il via a una nuova avventura all’insegna del divertimento per tutte le età.

Il debutto della stagione arriva dopo un periodo di grande successo per il parco, che si presenta al pubblico forte di prestigiosi riconoscimenti. Tra questi spiccano i Parksmania Awards, considerati gli “Oscar” del settore, dove Mirabilandia ha conquistato il premio come Miglior Nuova Attrazione Family grazie a Nickelodeon Land, oltre al titolo di Miglior Show Indoor per il musical Pinocchio. A confermare la qualità dell’offerta anche i Tiqets Remarkable Venue Awards, che hanno incoronato il parco come Best Family Experience, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama europeo dei parchi tematici.

Grande attenzione è rivolta alle novità del 2026, a partire dal debutto dello spettacolo “K-POP, Un nuovo universo”, che porta per la prima volta a Mirabilandia l’energia della musica coreana, fenomeno globale capace di conquistare milioni di fan in tutto il mondo. Tra coreografie spettacolari, costumi iconici e sonorità contemporanee, lo show racconta il sogno di Jiroo, un giovane determinato a diventare una star della scena K-pop, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Torna inoltre, presso il Coca-Cola Theatre, il pluripremiato musical Pinocchio, una produzione originale con musica dal vivo che reinterpreta il celebre personaggio in chiave futuristica. Uno spettacolo capace di unire tradizione e innovazione, pensato per affascinare sia adulti che bambini grazie a scenografie moderne e una narrazione emozionante.

Tra le aree più amate del parco continua a brillare Nickelodeon Land, un vero e proprio universo tematico di oltre 25.000 metri quadrati dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Qui è possibile incontrare personaggi iconici come SpongeBob, Patrick, le Tartarughe Ninja, Dora e la PAW Patrol, vivendo esperienze tra attrazioni, aree meet&greet, ristorazione a tema e uno shop dedicato.

Non mancherà l’adrenalina pura nella stunt arena con Hot Wheels City – La nuova sfida, lo spettacolo che continua a stupire il pubblico con evoluzioni mozzafiato su due e quattro ruote. Protagonista assoluto è il loop mobile più alto mai realizzato in un parco divertimenti, con i suoi 15 metri di altezza, simbolo di un intrattenimento sempre più spettacolare.

Per gli amanti delle emozioni forti, Mirabilandia conferma anche le sue attrazioni da record, tra cui iSpeed, uno dei roller coaster più veloci d’Europa, Katun, tra i migliori inverted coaster al mondo, e Divertical, il water coaster più alto del pianeta. Tre esperienze iconiche che continuano a richiamare appassionati e adrenalina seekers da ogni parte.

Con un mix vincente di novità, spettacoli, premi internazionali e attrazioni da Guinness, Mirabilandia si prepara a vivere una stagione 2026 da protagonista, confermandosi una meta imperdibile per famiglie, giovani e appassionati di parchi divertimento.