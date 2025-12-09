MobED di Hyundai Motor Group: la rivoluzione della robotica autonoma debutta a iREX 2025

Hyundai Motor Group ha scelto il palcoscenico dell’International Robot Exhibition 2025 di Tokyo per presentare ufficialmente MobED, la prima piattaforma robotica di mobilità prodotta in serie dal prestigioso Robotics LAB del gruppo. Dopo essere stato svelato come concept al CES 2022, MobED debutta oggi in versione completamente autonoma, potenziato da intelligenza artificiale e pronto per il mercato globale.

Dal 3 al 6 dicembre, MobED è la star dello stand Hyundai al West Hall 3-4 (W3-44), accompagnato da video esclusivi disponibili sul canale YouTube ufficiale del marchio. Durante la presentazione, Dong Jin Hyun, Vicepresidente e Head of Robotics LAB, ha definito MobED come «una soluzione di nuova generazione destinata a trasformare settori industriali e vita quotidiana, stabilendo nuovi standard nella robotica globale».

Il valore rivoluzionario di MobED nasce dalla combinazione di innovazioni ingegneristiche, software evoluto e un ecosistema applicativo versatile. Il pilastro più distintivo è la mobilità adattiva, resa possibile dal sofisticato meccanismo eccentrico proprietario. Questo sistema consente alla piattaforma di mantenere una postura costante anche su terreni sconnessi, inclinati o irregolari, garantendo un movimento estremamente fluido e stabile. L’approccio di Hyundai trasferisce nella robotica la stessa precisione dell’ingegneria automobilistica, elevando gli standard di affidabilità e robustezza.

MobED si distingue anche per la sua autonomia intuitiva, pensata per democratizzare l’uso della robotica. L’ampio controller touchscreen e l’interfaccia 3D semplificano il controllo del robot anche per utenti senza competenze tecniche, mentre la combinazione di LiDAR e telecamere, supportata da algoritmi predittivi, assicura una navigazione sicura in ambienti complessi, affollati o ristretti. L’assetto software di MobED rende la robotica più accessibile, eliminando molte delle barriere attuali.

Il terzo pilastro, definito Infinite Journey, rappresenta la natura modulare della piattaforma. MobED può essere adattato a un numero quasi illimitato di funzioni: consegne, ricerca scientifica, logistica, produzione video, mobilità interna ed esterna. L’architettura modulare con API e guide di montaggio universali consente un’integrazione rapida di accessori e strumenti, trasformando MobED in una base di sviluppo capace di evolversi nel tempo senza necessità di riprogettazione.

Hyundai Motor Group rende la piattaforma disponibile in due varianti. MobED Pro integra funzionalità autonome avanzate, tra cui scansione LiDAR e modalità “follow-me”, rivelandosi ideale per applicazioni commerciali e outdoor dove la precisione di navigazione è fondamentale. MobED Basic, invece, è concepito per la ricerca e lo sviluppo, offrendo la libertà di implementare soluzioni personalizzate senza sistemi autonomi preinstallati. Questa doppia offerta amplia la gamma di utilizzi e consente di rispondere a esigenze tecnologiche e operative molto diverse tra loro.

Dal punto di vista estetico, MobED incarna il concetto di Refined Edge, una filosofia che unisce linee nette e curvature morbide per esaltare il perfetto equilibrio tra funzionalità e design. I materiali metallici di alta qualità conferiscono un aspetto solido e raffinato, mentre l’integrazione naturale dei sensori e dei moduli Drive-and-Lift (DnL) valorizza la coerenza visiva e la precisione ingegneristica.

Il cuore tecnologico della piattaforma è rappresentato proprio dai moduli DnL proprietari, che combinano controllo della postura, motori di guida e sistemi di sterzo per garantire un movimento multidirezionale impeccabile. L’algoritmo di controllo, ispirato alla robotica multiarticolata, ottimizza costantemente l’assetto della piattaforma, mantenendo una stabilità sorprendente e superando ostacoli come cordoli o irregolarità tipiche degli ambienti urbani.

Il sistema di percezione basato su intelligenza artificiale permette a MobED di mappare l’ambiente in tempo reale, riconoscere e seguire oggetti in movimento, prevedere il percorso ottimale ed evitare ostacoli con alta affidabilità. L’interazione con l’utente è resa semplice dal controller touchscreen avanzato, che offre mappatura autonoma, designazione delle destinazioni e guida completamente automatizzata.

La combinazione di adattabilità meccanica, precisione operativa e autonomia intelligente rende MobED una delle piattaforme robotiche più avanzate attualmente in fase di produzione. Hyundai Motor Group non presenta semplicemente un robot, ma una nuova infrastruttura tecnologica capace di ridefinire l’intero settore. Con la sua versatilità, robustezza e capacità di operare in scenari reali complessi, MobED segna un punto di svolta nell’evoluzione della robotica mobile e apre la strada a una futura coesistenza tra esseri umani e robot in sicurezza, efficienza e armonia.