Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

MobED di Hyundai Motor Group: la rivoluzione della robotica autonoma debutta a iREX 2025

Published

Hyundai Motor Group ha scelto il palcoscenico dell’International Robot Exhibition 2025 di Tokyo per presentare ufficialmente MobED, la prima piattaforma robotica di mobilità prodotta in serie dal prestigioso Robotics LAB del gruppo. Dopo essere stato svelato come concept al CES 2022, MobED debutta oggi in versione completamente autonoma, potenziato da intelligenza artificiale e pronto per il mercato globale.

Dal 3 al 6 dicembre, MobED è la star dello stand Hyundai al West Hall 3-4 (W3-44), accompagnato da video esclusivi disponibili sul canale YouTube ufficiale del marchio. Durante la presentazione, Dong Jin Hyun, Vicepresidente e Head of Robotics LAB, ha definito MobED come «una soluzione di nuova generazione destinata a trasformare settori industriali e vita quotidiana, stabilendo nuovi standard nella robotica globale».

Il valore rivoluzionario di MobED nasce dalla combinazione di innovazioni ingegneristiche, software evoluto e un ecosistema applicativo versatile. Il pilastro più distintivo è la mobilità adattiva, resa possibile dal sofisticato meccanismo eccentrico proprietario. Questo sistema consente alla piattaforma di mantenere una postura costante anche su terreni sconnessi, inclinati o irregolari, garantendo un movimento estremamente fluido e stabile. L’approccio di Hyundai trasferisce nella robotica la stessa precisione dell’ingegneria automobilistica, elevando gli standard di affidabilità e robustezza.

MobED si distingue anche per la sua autonomia intuitiva, pensata per democratizzare l’uso della robotica. L’ampio controller touchscreen e l’interfaccia 3D semplificano il controllo del robot anche per utenti senza competenze tecniche, mentre la combinazione di LiDAR e telecamere, supportata da algoritmi predittivi, assicura una navigazione sicura in ambienti complessi, affollati o ristretti. L’assetto software di MobED rende la robotica più accessibile, eliminando molte delle barriere attuali.

Il terzo pilastro, definito Infinite Journey, rappresenta la natura modulare della piattaforma. MobED può essere adattato a un numero quasi illimitato di funzioni: consegne, ricerca scientifica, logistica, produzione video, mobilità interna ed esterna. L’architettura modulare con API e guide di montaggio universali consente un’integrazione rapida di accessori e strumenti, trasformando MobED in una base di sviluppo capace di evolversi nel tempo senza necessità di riprogettazione.

Hyundai Motor Group rende la piattaforma disponibile in due varianti. MobED Pro integra funzionalità autonome avanzate, tra cui scansione LiDAR e modalità “follow-me”, rivelandosi ideale per applicazioni commerciali e outdoor dove la precisione di navigazione è fondamentale. MobED Basic, invece, è concepito per la ricerca e lo sviluppo, offrendo la libertà di implementare soluzioni personalizzate senza sistemi autonomi preinstallati. Questa doppia offerta amplia la gamma di utilizzi e consente di rispondere a esigenze tecnologiche e operative molto diverse tra loro.

Dal punto di vista estetico, MobED incarna il concetto di Refined Edge, una filosofia che unisce linee nette e curvature morbide per esaltare il perfetto equilibrio tra funzionalità e design. I materiali metallici di alta qualità conferiscono un aspetto solido e raffinato, mentre l’integrazione naturale dei sensori e dei moduli Drive-and-Lift (DnL) valorizza la coerenza visiva e la precisione ingegneristica.

Il cuore tecnologico della piattaforma è rappresentato proprio dai moduli DnL proprietari, che combinano controllo della postura, motori di guida e sistemi di sterzo per garantire un movimento multidirezionale impeccabile. L’algoritmo di controllo, ispirato alla robotica multiarticolata, ottimizza costantemente l’assetto della piattaforma, mantenendo una stabilità sorprendente e superando ostacoli come cordoli o irregolarità tipiche degli ambienti urbani.

Il sistema di percezione basato su intelligenza artificiale permette a MobED di mappare l’ambiente in tempo reale, riconoscere e seguire oggetti in movimento, prevedere il percorso ottimale ed evitare ostacoli con alta affidabilità. L’interazione con l’utente è resa semplice dal controller touchscreen avanzato, che offre mappatura autonoma, designazione delle destinazioni e guida completamente automatizzata.

La combinazione di adattabilità meccanica, precisione operativa e autonomia intelligente rende MobED una delle piattaforme robotiche più avanzate attualmente in fase di produzione. Hyundai Motor Group non presenta semplicemente un robot, ma una nuova infrastruttura tecnologica capace di ridefinire l’intero settore. Con la sua versatilità, robustezza e capacità di operare in scenari reali complessi, MobED segna un punto di svolta nell’evoluzione della robotica mobile e apre la strada a una futura coesistenza tra esseri umani e robot in sicurezza, efficienza e armonia.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Motori

Dietro le quinte della nuova Nissan LEAF: l’evoluzione dell’elettrico europeo

Motori

Citroën presenta ELO: la concept car elettrica che trasforma la mobilità in uno stile di vita

Giochi

Farming Simulator: Signature Edition debutta su Nintendo Switch 2 con contenuti esclusivi

Spettacolo

Emili Kasa debutta con “Kalimera”: un buongiorno che profuma di coraggio e autenticità
Cuta

Spettacolo

“I bambini fanno oou”: Cuta e Nitro uniscono due generazioni nel nuovo singolo

Tecnologia

Creative lancia le offerte natalizie 2025: tecnologia audio per regali ad alta fedeltà

Spettacolo

Maroon 5 protagonisti agli I-Days Milano 2026: unica data italiana a San Siro

Sport

Audi F1 Project: Paulaner fornitore ufficiale del futuro team Audi F1

Moda

X Privilege E-Dry Enduro e calze X Comp: la combo che conquista l’offroad tutto l’anno

Giochi

Digimon Story Time Stranger: arriva il primo DLC del Season Pass con nuovi Mega Digimon

Spettacolo

Sanremo Giovani 2025: l’ultima semifinale per conquistare il palco dell’Ariston

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Tecnologia

Shopping online sicuro: i consigli di Cisco Talos contro truffe e furti di dati

Tecnologia

MobED di Hyundai Motor Group: la rivoluzione della robotica autonoma debutta a iREX 2025

Moda

Eastpak lancia la nuova Resist’r Case: la valigia rigida che ridefinisce il viaggio moderno

Tecnologia

OnePlus 15R: arriva lo smartphone con la batteria più grande di sempre

Motori

La nuova Mercedes-Benz GLB: libertà, spazio e versatilità full electric

Senza categoria

Stellantis e Bolt uniscono le forze per accelerare la guida autonoma in Europa

Sport

Coca-Cola Viaggio della Fiamma: i tedofori scelti da Coca-Cola per il 7 dicembre

Spettacolo

GEOLIER annuncia “TUTTO È POSSIBILE”: il suo quarto attesissimo album fuori ovunque il 16 gennaio

Società

“È sempre Cartabianca”: tra crisi economica e sicurezza, l’Italia che si confronta
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Creative lancia le offerte natalizie 2025: tecnologia audio per regali ad alta fedeltà

In vista delle festività 2025, Creative presenta una selezione di prodotti audio in promozione pensata per chi desidera vivere un Natale all’insegna della qualità...

5 ore ago

Tecnologia

Shopping online sicuro: i consigli di Cisco Talos contro truffe e furti di dati

Con l’arrivo delle festività natalizie cresce anche la voglia di approfittare delle offerte online. Tuttavia, secondo gli esperti di Cisco Talos – la più...

7 ore ago

Tecnologia

OnePlus 15R: arriva lo smartphone con la batteria più grande di sempre

OnePlus ha svelato oggi il nuovo OnePlus 15R, destinato a diventare uno dei flagship più potenti e duraturi della serie R. Il dispositivo, infatti,...

8 ore ago

Tecnologia

LG punta sulla sostenibilità: Digital Signage più efficiente e a basse emissioni

LG Electronics conferma il proprio impegno verso un futuro a basse emissioni, rafforzando la propria strategia di sostenibilità attraverso soluzioni di Digital Signage capaci...

4 giorni ago