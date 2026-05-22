Money Road: ascolti record e prime tensioni nella giungla malese su Sky

La seconda edizione di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo è partita col botto su Sky, registrando un incremento del 36% negli ascolti rispetto alla scorsa stagione e raggiungendo una Total Audience di 326.000 spettatori medi. Il reality game, prodotto da Blu Yazmine per Sky Original, vede protagonisti 12 concorrenti comuni impegnati in una prova estrema di resistenza mentale e fisica nella giungla malese, costantemente chiamati a scegliere tra tentazioni e la salvaguardia del montepremi di gruppo.



Come sempre, Fabio Caressa dirige l'esperimento, ricordando il mantra: A Money Road non ci sono giudizi, ci sono solo scelte e conseguenze. I partecipanti - tra cui infermieri, artisti, ingegneri e volontari - hanno accettato la prima sfida trasportando uno zaino pesante per aggiungere subito 50.000 euro al montepremi di partenza, portandolo così a 350.000 euro.



Le primissime giornate si sono rivelate un mix letale di trekking massacranti e continue tentazioni. Dopo il rifiuto collettivo di una comoda roulotte, Marilina ha ceduto alla prima doccia costando al gruppo 500 euro. Colazioni abbondanti, percorsi facilitati e un American Diner sul cammino hanno eroso ulteriormente il montepremi. Molti concorrenti hanno poi scelto di accorciare la fatica optando per vie più semplici, mentre il momento più emotivo è stato quello dei cuscini e delle lettere da casa: tanti hanno accettato la tentazione pagandola 1000 euro ciascuno.



Non sono mancate le sorprese: Riccardo, il più giovane (22 anni), ha annunciato già alla fine del secondo giorno il proprio ritiro per ragioni personali, sopraffatto dalla nostalgia di casa. Il gruppo così ridotto a undici ha poi eletto la prima guida, ruolo strategico con grosse responsabilità. Adele si è trovata con la facoltà di aprire bauli a sorpresa e scegliere all'ATM, dove ha rischiato trovando un premio personale di 7.500 euro che ha ulteriormente ridotto il montepremi comune, ora fermo a 328.950 euro.



La dinamica fra i concorrenti si è ben delineata nelle prime ore: le donne si sono dimostrate fin da subito pragmatiche e determinate rispetto ai compagni uomini, più incerti nelle scelte fondamentali, soprattutto nei bisogni basilari per affrontare la spedizione.



La seconda edizione promette ulteriori colpi di scena e prove estreme. Il viaggio prosegue giovedì prossimo, sempre in prima serata su Sky e in streaming su NOW, con l'incognita di nuove tentazioni pronte a mettere alla prova i limiti e l'unità della Compagnia delle Tentazioni.