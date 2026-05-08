Mortal Kombat 1: Definitive Edition celebra il film Mortal Kombat II con nuove skin

Mortal Kombat torna sotto i riflettori con una sorprendente novità che unisce videogioco e cinema: Warner Bros. Games ha presentato il nuovo trailer di Mortal Kombat 1: Definitive Edition, che mostra le skin esclusive dei personaggi Johnny Cage, Kitana, Scorpion e Shao Kahn, tutte ispirate a Mortal Kombat II, il capitolo cinematografico in arrivo e molto atteso dai fan della saga.



Il nuovo film Mortal Kombat II sarà disponibile nei cinema e nelle sale IMAX dal 6 maggio 2026, offrendo ai fan un'esperienza immersiva che coinvolge sia grande schermo che console. Gli appassionati potranno immergersi nell'universo di Mortal Kombat con i costumi direttamente ispirati al look dei personaggi della pellicola.

Realizzato dal pluripremiato NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1: Definitive Edition rappresenta l'edizione più completa del celebre picchiaduro, con oltre otto milioni di copie vendute nel mondo. Oltre alla versione base del gioco e alle nuove skin ispirate al film, include tutti i contenuti scaricabili già rilasciati e molte altre aggiunte pensate per i veri cultori della serie.



Un'ulteriore iniziativa celebra la sinergia tra il videogioco e la pellicola: coloro che acquisteranno un biglietto idoneo per Mortal Kombat II riceveranno un codice promozionale per ottenere 750 Kristalli del dragone, valuta da utilizzare nel gioco Mortal Kombat 1. L'offerta non è valida per la versione Nintendo Switch del titolo.



La campagna promozionale sottolinea così la crescente importanza del legame tra intrattenimento interattivo e cinema, consolidando Mortal Kombat come uno dei franchise più influenti sia nella cultura videoludica che cinematografica. NetherRealm Studios, creatore della serie dal 1992, si conferma pioniere nella realizzazione di prodotti che uniscono passione per il gaming e narrazione audiovisiva.



Mortal Kombat negli anni ha generato due film, diverse serie TV e ha superato gli 80 milioni di copie vendute a livello globale, consacrandosi come una delle saghe più iconiche nel panorama mondiale.

