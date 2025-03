MOST: presentato l’osservatorio Sunrise sulla mobilità stradale

l futuro della mobilità sostenibile prende forma con la nascita dell’Osservatorio SUNRISE (SUstaiNable Road InfraStructure Evolution), un’iniziativa promossa da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Presentato nella sede di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), il progetto si pone l’obiettivo di monitorare e guidare il processo di decarbonizzazione del trasporto su strada in Italia.

L’Osservatorio SUNRISE nasce dalla collaborazione tra sei attori chiave del settore: Almaviva, Autostrade per l’Italia, CDP, Eni, Iveco Group e Fondazione Filippo Caracciolo. A coordinare il progetto è il Professor Ennio Cascetta, che ha sottolineato l’urgenza di un’analisi sistematica e continuativa sul settore, finora assente nel panorama nazionale ed europeo.

Il settore dei trasporti è un pilastro dell’economia italiana, ma rappresenta anche una delle principali fonti di emissioni di gas serra. Il 92% delle emissioni dei trasporti nel Paese deriva dal trasporto su gomma, una percentuale significativamente superiore alla media UE (72%) e ai livelli di altri Paesi industrializzati come Regno Unito (91%), Stati Uniti (88%) e Cina (87%).

Negli ultimi anni, il comparto ha registrato tendenze preoccupanti: dal 2019 al 2024 sono aumentate le vendite di benzina, con un conseguente incremento delle emissioni. Parallelamente, il peso medio dei veicoli è cresciuto, così come l’età media del parco circolante. Seppur in crescita, la penetrazione di veicoli ibridi ed elettrici è ancora troppo lenta per garantire un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni.

L’Osservatorio SUNRISE si pone l’ambizioso compito di monitorare il traffico stradale urbano, extraurbano e autostradale, analizzare la composizione del parco veicolare e valutare la diffusione delle diverse fonti energetiche. Particolare attenzione verrà dedicata al calcolo delle emissioni, sia nella loro componente “serbatoio-ruota” sia in quella “pozzo-ruota”, per includere l’intero ciclo di produzione dell’energia utilizzata nei trasporti.

Nei prossimi mesi, SUNRISE rilascerà i suoi primi approfondimenti: a luglio 2024 verrà pubblicato un focus sulla decarbonizzazione del trasporto stradale in Italia, mentre a dicembre 2024 sarà resa nota un’indagine sui comportamenti degli italiani in relazione alla mobilità sostenibile.

Ferruccio Resta, Presidente di MOST, ha evidenziato l’importanza strategica dell’Osservatorio: “Gli Osservatori come SUNRISE non sono semplici strumenti di analisi, ma vere piattaforme per guidare l’evoluzione della mobilità. Senza dati non c’è conoscenza, e senza conoscenza non si possono prendere decisioni consapevoli.”

Il Professor Cascetta ha ribadito come il settore sia chiamato a una trasformazione radicale per centrare gli obiettivi del programma Fit for 55 della UE, che prevede un taglio del 43% delle emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. “L’Osservatorio si propone come uno strumento avanzato per monitorare e prevedere le evoluzioni future del comparto, contribuendo al dibattito nazionale ed europeo su questi temi cruciali”, ha dichiarato.

MOST, attraverso la collaborazione con 24 università, il CNR e 24 grandi imprese, si pone come centro di riferimento per lo sviluppo di soluzioni innovative in diversi ambiti della mobilità: dai veicoli elettrici e a idrogeno, alla digitalizzazione dei trasporti, fino a modelli di mobilità più accessibili e inclusivi.