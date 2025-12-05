Connect with us

Motorola presenta l’esclusiva edizione speciale motorola edge 70 nel Pantone Color of the Year 2026

In un’epoca in cui l’urgenza e l’iper-produttività sono la norma, calma, lucidità e semplicità sono essenziali per una vita equilibrata. Questa filosofia si estende al modo in cui interagiamo con la tecnologia, dove il desiderio di connettersi ed esprimersi spesso si trasforma in sovraccarico quando siamo bombardati da un flusso continuo di informazioni e disordine digitale. Il Color of the Year 2026, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, è una tonalità di bianco eterea che invita alla limpidezza sopra l’eccesso, alla soave delicatezza anziché al clamore, e a una quieta consapevolezza al di là della frenesia.  Con la sua essenza, Cloud Dancer si rivela al contempo una fonte di tranquillità e d’ispirazione, specchio fedele dell’equilibrio e della raffinatezza racchiusi in uno dei più recenti dispositivi Motorola dedicati al design, motorola edge 70

Nell’ambito della partnership pluriennale in corso tra Motorola e Pantone, siamo orgogliosi di presentare un’edizione speciale di motorola edge 70 nel colore PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Quest’anno, Motorola eleva ulteriormente questo dispositivo unico nel suo genere con l’inclusione del partner Swarovski, fondendo colore e maestria artigianale emerge un oggetto che incarna fiducia e raffinatezza. I cristalli Swarovski sono incastonati nel design, aggiungendo un tocco etereo che permette alla creatività di fiorire e alla concentrazione di intensificarsi, riportando la pace nelle nostre tasche, nel palmo delle nostre mani e nelle nostre vite digitali. Il dispositivo in edizione speciale sarà introdotto come aggiunta a The Brilliant Collection, una selezione curata di dispositivi, focalizzata sull’artigianalità e un lusso senza tempo, che Motorola ha lanciato all’inizio di quest’anno in partnership con Swarovski.

“Siamo entusiasti di unire due dei nostri partner più solidi, Pantone e Swarovski, per dare vita a questa edizione esclusiva di motorola edge 70,” ha affermato Ruben Castano, VP of Design, Brand and Consumer Experience di Motorola. “Il Cloud Dancer riflette una nuova filosofia di design, che celebra la semplicità come vera forza. Rappresenta un reset per i sensi, un invito a rallentare e a ritrovare la messa a fuoco. Ammorbidendo ciò che ci circonda, apriamo lo spazio a ciò che conta veramente. Questo messaggio si concretizza nel modo in cui abbiamo concepito motorola edge 70 – sottile, equilibrato e di una bellezza discreta.”

Come dispositivo più sottile della sua categoria, motorola edge 70 incarna il perfetto equilibrio tra gli elementi, dove l’arte incontra le prestazioni in sublime armonia. Ogni singolo dettaglio è stato cesellato con intenzione, dalle sue fotocamere ad alta risoluzione da 50MP² e la tecnologia della batteria di nuova generazione, alle esperienze moto ai che si adattano silenziosamente a chi lo usa. Il suo luminoso display si fonde armoniosamente con il raffinato materiale ispirato alla pelle, impreziosito da un motivo trapuntato, un contrasto tattile alla delicata luce dei cristalli Swarovski e alla serena presenza del Pantone Color of the Year 2026, Cloud Dancer. Insieme, essi non creano solo un telefono, ma un oggetto che comunica tranquillità e sicurezza, ideato per danzare con grazia nel ritmo della vita moderna.

In questo tempo di profonda trasformazione, mentre stiamo ridisegnando il nostro futuro e il nostro ruolo nel mondo, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer emerge come una tonalità di bianco discreta che sussurra una promessa di lucidità,” afferma Leatrice Eiseman, Executive Director Pantone Color Institute. “La cacofonia e il caos che ci avvolgono sono diventati schiaccianti, rendendo più arduo ascoltare la voce del nostro io più profondo.  PANTONE 11-4201 Cloud Dancer agisce come una dichiarazione consapevole di semplificazione, intensificando la nostra concentrazione e offrendo una tregua dalle distrazioni delle influenze esterne.

Motorola edge 70, nel Pantone Color of the Year 2026 e impreziosito dai cristalli Swarovski, sarà disponibile in Italia al prezzo di 799€, a partire da gennaio 2026.

