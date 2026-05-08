Myles Smith pubblica il nuovo singolo Hold Me In The Dark e annuncia concerto a Milano

Myles Smith torna protagonista della scena musicale internazionale con il nuovo singolo Hold Me In The Dark, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l'album My Mess, My Heart, My Life, atteso per il 19 giugno e già disponibile in pre-order. Forte del successo globale di hit come Stargazing - certificata ORO in Italia con oltre 2 miliardi di stream - e della vittoria ai BRIT Awards come Rising Star, Smith conferma il suo talento e la capacità di emozionare con una scrittura autentica e diretta.



In Hold Me In The Dark, l'artista inglese affronta temi come la libertà, la connessione umana e la ricerca di stabilità nei momenti difficili, alternando momenti essenziali e riflessivi a un ritornello carico di emozione. Il brano nasce da un momento molto sincero della mia vita, da quella sensazione di essere intrappolato nei propri pensieri senza sapere come uscirne. In qualche modo mi ricorda le mie prime cuffie da bambino: le indossavo per isolarmi dalle urla e dal caos in casa e sono diventate una sorta di rifugio. Crescendo mi sono trasferito spesso e ho avuto pochi amici, quindi la musica è stato uno dei primi posti in cui mi sono sentito davvero al sicuro, racconta Smith, aggiungendo: La canzone racconta quel continuo tira e molla tra il desiderio di scappare e la consapevolezza che, a volte, basta avere qualcuno accanto. Non si tratta di risolvere tutto, ma di non affrontarlo da soli.



L'album My Mess, My Heart, My Life raccoglie la scrittura più intima dell'artista, con brani nati tra vecchi diari e ricordi personali. Oltre al nuovo singolo, nel disco trovano spazio canzoni già amate dal pubblico come Stargazing, Drive Safe in collaborazione con Niall Horan, Nice To Meet You e Gold, a conferma della varietà della tracklist e del potente storytelling melodico di Smith.



Tra i progetti futuri figura un tour mondiale che toccherà Nord America, Europa e Regno Unito, con tappe da headliner e special guest di Ed Sheeran. La tournée culminerà nella prestigiosa The O2 Arena di Londra. In Europa, Smith farà tappa anche in Italia per un unico appuntamento: il 16 ottobre al Fabrique di Milano. I biglietti sono già disponibili online.



Nell'ultimo anno Myles Smith ha registrato oltre 100.000 presenze live, conquistato i maggiori festival internazionali e ricevuto premi prestigiosi come l'Ivor Novello Award e il Rolling Stone UK Breakthrough Award. I suoi singoli sono entrati stabilmente nella Top 10 del Regno Unito e nelle principali classifiche di Italia, Germania, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera. Con oltre 1,5 miliardi di stream e tre nomination ai BRIT Awards 2025, Smith si afferma come una delle voci emergenti più magnetiche del pop internazionale.



Originario di Luton, Smith ha costruito il proprio successo mescolando influenze folk, americane e pop e si distingue per l'approccio "fai da te" e la connessione autentica con il pubblico. Il suo percorso è stato segnato anche dallo status di Up Next Artist per Apple e Next Artist per Deezer, con diversi tour sold out in tutto il mondo. Con canzoni come Solo e My Home, l'artista britannico continua ad emozionare grazie a uno stile unico e riconoscibile.