Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto ad aprile 2020 su Switch!

Il gioco definitivo di Naruto arriva su Nintendo Switch, permettendo così ai fan di divertirsi in qualsiasi momento e luogo con scontri epici e una grafica uguale a quella dell’anime.

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO include tutti i contenuti della versione precedente, tra cui:

Personaggi aggiuntivi

Scenari extra

I contenuti esclusivi per la prenotazione

L’espansione Road to Boruto e i contenuti scaricabili

Questa nuova versione ha anche due nuovi personaggi di Boruto, Kinshiki e Momoshi. I fan che hanno già il gioco su Nintendo Switch otterranno gratuitamente i due personaggi.

Kinshiki e Momoshi saranno anche disponibili come DLC per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 24 aprile 2020.

