Nel nome dell’arte e dell’amicizia: Omaggio a Carlo Levi e Piero Martina

Roma è pronta ad accogliere una mostra senza precedenti, attraverso uno dei tanti eventi in programma, per onorare la Galleria d’Arte Moderna nell’anno che ne celebra il centenario. Sessanta opere, provenienti dalla Fondazione Carlo Levi e dall’archivio Piero Martina di Torino, arricchiscono le sale dei tre piani della Galleria narrando e ripercorrendo la storia di amicizia e reciproca ispirazione tra Carlo Levi e Piero Martina. Entrambi di origine torinese, trovano in Roma una fonte di ispirazione continua e luogo di impegno civile simbolo di un’Italia in trasformazione. Il visitatore potrà ripercorrere attraverso quattro sezioni, i momenti significativi della vita artistica dei due maestri. La prima sezione è denominata La formazione, l’ambiente intellettuale torinese in cui vi si trova un’esaltazione della cultura figurativa del gruppo “Sei di Torino”, fondato dallo stesso Levi. La seconda sezione Da Torino a Roma: suggestioni, aperture e nuove ricerche narra il passaggio dal periodo torinese, caratterizzato dai ritratti a familiari ed amici, dalle nature morte e dai paesaggi torinesi al periodo della guerra e dai loro continui spostamenti.

Reazioni diverse dei due amici, immortalate nel 1942 dal Ritratto l’uno dell’altro. Il punto di vista di Levi, confinato in Lucania, emerge nei volti degli ultimi del sud Italia mentre Piero Martina abbraccia i linguaggi contemporanei antiaccademici. È l’incontro a Roma, il tema che guida il visitatore nella terza sezione intitolata La stagione dell’impegno civile. Sono gli anni del Dopoguerra, della ricostruzione culturale affidata ai letterati, agli artisti, al cinema ed alla fotografia. Martina sperimenta il tema del lavoro operaio supportato da Levi che a sua volta cattura le difficili condizioni delle classi subalterne e contadine del Sud, l’anima nascosta della città. Consonanza psicologia, emotiva e pittorica che conduce agli anni Sessanta e successivi, nella quarta sezione, Il nudo e il paesaggio, temi coinvolgenti che sanciscono il ritorno alla natura, al nudo e alle antiche divinità. È un percorso personale, introspettivo che si conclude nell’ultima sezione Le opere di Carlo Levi nella Collezione di Angelina De Lipsis Spallone, medico e amante dell’arte, fervida collezionista nonché amica di Linuccia Saba compagna di Levi nei suoi anni romani. Diciannove inedite opere racchiudono la vita artistica di Carlo Levi dagli esordi con la Natura morta del 1926, all’esperienza del “Sei di Torino” con la Donna sul Divano sino al Ciclo di Alassio degli anni Sessanta/Settanta. In occasione di questa mostra, il visitatore potrà inoltre interfacciarsi con le opere di Nino Bertoletti.

Quaranta opere di un uomo poliedrico, un pittore ma anche illustratore e giornalista. Umberto Natale Bertoletti, viene celebrato e raccontato a trent’anni dall’ultima mostra a lui dedicata, con un ciclo di opere per lo più inedite nel percorso Nino Bertoletti 1889-1971. La Galleria d’arte moderna promuove la riscoperta di un artista romano e di sua moglie Pasquarosa, figure simbiotiche alla quale non solo insegna a dipingere ma anche a leggere e scrivere. La mostra dall’11 aprile al 14 settembre 2025, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali è curata da Daniela Fonti e Antonella Lavorgna (Fondazione Carlo Levi) e Antonella Martina (Archivio Piero Martina). La sezione dedicata alla collezione Angelina De Lipsis Spallone è curata da Giovanna Caterina De Feo. La sezione dedicata alla collezione Nino Bertoletti 1889-1971 è curata da Pier Paolo Pancotto.