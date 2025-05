NH Collection Palermo Palazzo Sitano: un nuovo gioiello nel cuore barocco di Palermo

NH Collection Hotels & Resorts ha fatto un grande passo avanti in Sicilia con l’apertura del NH Collection Palermo Palazzo Sitano. Questo nuovo hotel si trova nel cuore di Palermo, lungo la storica Corso Vittorio Emanuele, e incarna perfettamente l’essenza multiculturale e autentica della capitale siciliana.

Situato in un elegante edificio nobiliare del Settecento, l’hotel è circondato da antichi palazzi e chiese barocche. La sua posizione strategica offre agli ospiti la possibilità di esplorare alcune delle attrazioni più iconiche di Palermo. A pochi passi si trovano Piazza Marina, il pittoresco Porto della Cala e il Castello a Mare. Inoltre, il vivace mercato della Vucciria e i celebri Quattro Canti sono facilmente raggiungibili a piedi.

Questo hotel di NH Collection offre un’esperienza unica, all’insegna del lusso e del comfort. Palermo, crocevia di culture dalle radici fenicie, è celebre per il suo patrimonio artistico, storico, architettonico e culinario. L’hotel permette di immergersi in tutto questo, con la centralissima via Maqueda, famosa per la movida e lo street food locale, e l’animata Piazza Pretoria nel quartiere arabo della Kalsa.

Il Palazzo Sitano è un raffinato esempio di architettura barocca. Originariamente composto da tre residenze nobiliari, l’edificio è stato trasformato in un hotel che coniuga fascino storico e comfort contemporaneo. Il portone d’ingresso, le finestre d’epoca nel ristorante e nelle aree colazione, le decorazioni barocche, i soffitti affrescati, i classici balconi in ferro battuto e gli archi delle sale comuni mantengono intatto il fascino dell’epoca. “Palermo incarna l’anima più autentica e multiculturale della Sicilia”, affermano da NH Collection, sottolineando quanto sia unica l’atmosfera che caratterizza questa nuova apertura.

L’hotel rappresenta anche un punto di accesso perfetto per esplorare le attrazioni principali di Palermo, come il Palazzo dei Normanni, la maestosa Cattedrale di Palermo, la stazione di Palermo Centrale, e i teatri Massimo, Politeama e Biondo. Per gli appassionati di shopping, le eleganti boutique di via Roma e lo store della Rinascente offrono un’immersione nello stile palermitano.

NH Collection Palermo Palazzo Sitano si propone come la scelta ideale per chi desidera vivere Palermo a tutto tondo, tra storia, cultura e modernità.