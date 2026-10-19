Nicolas Cage e Antonio Banderas protagonisti della nuova stagione di True Detective

Il celebre franchise HBO Original "True Detective" annuncia ufficialmente il cast della sua attesissima quinta stagione. Nicolas Cage, vincitore del premio Oscar per "Leaving Las Vegas" e protagonista di successi come "Pig" e "Dream Scenario", interpreterà Henry Logan. Al suo fianco l'attore nominato agli Oscar e agli Emmy Antonio Banderas ("Pain and Glory", "Tony", "And Starring Pancho Villa as Himself"), nei panni di Rai García.



Le riprese della nuova stagione prenderanno il via nel 2027 e saranno disponibili prossimamente su HBO Max, la piattaforma globale che raccoglie contenuti originali di altissima qualità, tra cui anche produzioni Warner Bros., Max Originals e serie iconiche come Friends e The Big Bang Theory.



Il progetto, ancora una volta, è guidato dalla showrunner, sceneggiatrice, regista ed executive producer Issa López, affiancata dallo scrittore ed executive producer Daniel Zelman. Tra i produttori esecutivi figurano anche nomi storici legati al successo di True Detective come Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson e Matthew McConaughey, oltre agli stessi Nicolas Cage e Antonio Banderas, Steve Golin, Richard Brown, Mari Jo Winkler e Kathleen McCaffrey.



HBO Max si conferma così come punto di riferimento dell'intrattenimento di qualità internazionale, pronta ad accogliere la nuova stagione di una delle serie crime più acclamate degli ultimi anni, rafforzando ulteriormente il suo catalogo con il coinvolgimento di talenti di calibro mondiale.