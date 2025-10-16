Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

NIKON annuncia due nuovi obiettivi NIKKOR Z DX ad alte prestazioni

Published

NIKON ha appena arricchito la sua gamma di obiettivi NIKKOR Z DX con due nuove ottiche destinate a conquistare gli appassionati di fotografia: il teleobiettivo grandangolare NIKKOR Z DX 16 f/2.8 VR e il macro NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7. Entrambi gli obiettivi sono dotati di innesto a baionetta Z-mount e sono progettati per offrire immagini dettagliate e nitide, arricchite da un piacevole effetto bokeh, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il NIKKOR Z DX 16-50mm rappresenta il primo obiettivo DX con apertura f/2.8 della famiglia NIKON Z. Questo obiettivo eccelle in situazioni di poca luce, consentendo di ottenere scatti con bokeh perfettamente sfocato e velocità di congelamento dell’azione. L’apertura costante a f/2.8, assieme a una lunghezza focale che varia da 16 a 50mm (equivalente a 24-75mm nel formato 35mm FX), offre una copertura versatile per diverse tipologie di scene.

Parallelamente, il NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 entra a far parte della linea come primo obiettivo DX Micro. Questo modello si distingue per la sua ampia apertura f/1.7, che rende possibile la sperimentazione con la fotografia macro e primi piani. Con un massimo rapporto di riproduzione di 0,67x (equivalente a un ingrandimento a grandezza naturale di 1:1 in formato 35mm/formato FX), permette di catturare dettagli del soggetto che solitamente restano invisibili. La lunghezza focale ‘normale’ di 35mm facilita, inoltre, l’inquadratura intuitiva delle immagini.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Domani esce in fisico e in digitale “IN FATTI OSTILI” il nuovo album di inediti dei DELTA V

Motori

Classe G AMG “Made to Measure Heroes”: Imola celebra l’esclusiva serie in tre colori unici

Tecnologia

NIKON annuncia due nuovi obiettivi NIKKOR Z DX ad alte prestazioni

Motori

La Nuova Mazda6e conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

Spettacolo

Arriva al PalaSele di Eboli il viaggio del “SALMO WORLD TOUR 2025”

Spettacolo

RINO GAETANO: a novembre esce in digitale, vinile e CD la riedizione di “E IO CI STO”

Giochi

Leggende Pokémon: Z-A è ora disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Sport

Lancia celebra al Rallye Sanremo una stagione indimenticabile

Motori

Volvo: quattro milioni di vetture prodotte utilizzando l’architettura SPA

Spettacolo

LORENZZA: torna con “COSE DA FARE”

Tecnologia

HONOR 400 Smart: resistente, intelligente e con batteria da 6500 mAh

Giochi

METAL EDEN: l’esperienza passa al livello successivo con la nuova New Game Plus

Spettacolo

MARCO MASINI: tre date evento del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Motori

Lepas apre il suo primo test di sicurezza al pubblico

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

HONOR 400 Smart: resistente, intelligente e con batteria da 6500 mAh

L’innovazione incontra l’accessibilità con il lancio del HONOR 400 Smart, l’ultimo arrivato nella popolare serie 400 di HONOR. Presentato come il nuovo punto di...

8 ore ago

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Turtle Beach Corporation, leader nel settore degli accessori per il gaming, ha annunciato il lancio di una nuova linea di controller cablati progettati per...

1 giorno ago

Motori

BMW Panoramic iDrive: la nuova frontiera dell’esperienza di guida

La rivoluzione nell’esperienza di guida si chiama BMW Panoramic iDrive, un nuovo sistema avanzato che debutta sulla BMW iX3, promettendo di trasformare il modo...

2 giorni ago

Motori

OMODA & JAECOO lancia il suo International User Summit 2025: un viaggio nel futuro della mobilità

Dal 17 al 21 ottobre, nella sua sede di Wuhu in Cina, OMODA & JAECOO riunisce utenti, media e partner da tutto il mondo...

2 giorni ago