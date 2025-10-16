NIKON annuncia due nuovi obiettivi NIKKOR Z DX ad alte prestazioni

NIKON ha appena arricchito la sua gamma di obiettivi NIKKOR Z DX con due nuove ottiche destinate a conquistare gli appassionati di fotografia: il teleobiettivo grandangolare NIKKOR Z DX 16 f/2.8 VR e il macro NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7. Entrambi gli obiettivi sono dotati di innesto a baionetta Z-mount e sono progettati per offrire immagini dettagliate e nitide, arricchite da un piacevole effetto bokeh, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il NIKKOR Z DX 16-50mm rappresenta il primo obiettivo DX con apertura f/2.8 della famiglia NIKON Z. Questo obiettivo eccelle in situazioni di poca luce, consentendo di ottenere scatti con bokeh perfettamente sfocato e velocità di congelamento dell’azione. L’apertura costante a f/2.8, assieme a una lunghezza focale che varia da 16 a 50mm (equivalente a 24-75mm nel formato 35mm FX), offre una copertura versatile per diverse tipologie di scene.

Parallelamente, il NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 entra a far parte della linea come primo obiettivo DX Micro. Questo modello si distingue per la sua ampia apertura f/1.7, che rende possibile la sperimentazione con la fotografia macro e primi piani. Con un massimo rapporto di riproduzione di 0,67x (equivalente a un ingrandimento a grandezza naturale di 1:1 in formato 35mm/formato FX), permette di catturare dettagli del soggetto che solitamente restano invisibili. La lunghezza focale ‘normale’ di 35mm facilita, inoltre, l’inquadratura intuitiva delle immagini.