NIKON: arriva la Zf in versione Silver

Nikon Lancia la Nuova Fotocamera Mirrorless NIKON Zf in Versione Silver

Nikon ha appena presentato la tanto attesa versione Silver della sua fotocamera mirrorless full-frame, la NIKON Zf, lanciata nel 2023. Questa novità risponde alle richieste dei clienti e si allinea con l’obiettivo di Nikon di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone con le sue soluzioni fotografiche avanzate.

La versione Silver della NIKON Zf non è solo una questione di estetica. Ispirata alla cromatura delle iconiche fotocamere Nikon F degli anni ’80, la Zf Silver presenta una texture simile a quella del metallo, che conferisce un tocco di eleganza vintage. Ma il fascino di questa fotocamera va oltre l’aspetto retrò.

Oltre alla finitura argentata, la Zf Silver sarà disponibile in sei colori con finitura Premium Exterior. Gli appassionati potranno scegliere tra marrone seppia, verde muschio, grigio pietra, e i nuovi accattivanti colori marrone cognac, blu petrolio e rosa malva. Questa gamma di colori permette a ogni fotografo di trovare una Zf che rifletta la propria personalità.

Ma non è tutto: Nikon ha in serbo un aggiornamento firmware che introdurrà la funzione “Film Grain”. Questa nuova modalità permetterà di aggiungere un effetto grana alle foto e ai video, ampliando così le possibilità creative per i fotografi professionisti e gli appassionati di fotografia.

Con il suo potente autofocus, velocità di scatto e design affascinante, la NIKON Zf Silver si presenta come una delle scelte migliori per coloro che cercano una combinazione di prestazioni avanzate e stile inconfondibile. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa innovativa fotocamera, che promette di ridefinire l’esperienza della fotografia mirrorless. Buona giornata e buon lavoro a tutti i fotografi là fuori!