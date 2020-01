Nikon D780, la nuova Reflex Digitale ad alte prestazioni

Nital S.p.A. è lieta di presentare la Reflex digitale Nikon ad alte prestazioni che offre ai fotografi tutto ciò che desiderano da una fotocamera a pieno formato in termini di creatività e molto altro ancora. La nuova Nikon D780 si propone come partner affidabile per i creativi più audaci di tutto il mondo, garantendo fotografie e filmati di elevatissima qualità.

La robusta Nikon D780 è dotata di un veloce sistema AF ibrido per le riprese Live view e di un sistema AF a rilevazione di fase a 51 punti rapido e affidabile per quelle con il mirino. Durante le riprese in Live view, i fotografi e videomaker possono dunque sfruttare lo stesso sistema AF della fotocamera mirrorless Nikon Z 6. D780 permette di bloccare le migliori espressioni dei soggetti attraverso la funzione Eye-Detection AF oltre a sfruttare tutta la luce della scena attraverso l’AF con scarsa illuminazione, che consente di acquisire i soggetti in modo affidabile fino a -6 EV. I fotografi che effettuano riprese con il mirino, poi, potranno sfruttare le eccezionali prestazioni tracking di inseguimento e la rapida commutazione fra i modi AF avanzati.

La velocità degli scatti in sequenza contribuisce alla versatilità di questa fotocamera: fino a 7 fps con le riprese da mirino e fino a 12 fps nel modo Fotografia silenziosa durante le riprese in Live view. Altre funzioni degne di nota includono l’incredibile tempo di posa massimo di 1/8000 sec., che offre ai fotografi la flessibilità necessaria anche per la sincronizzazione con i lampeggiatori di Nikon. In alternativa, si possono allungare i tempi fino a 900 sec. per catturare incredibili scie di luce e paesaggi notturni.

Chi effettua riprese video amerà la qualità delle sequenze che si possono ottenere con la D780. La fotocamera utilizza la risoluzione del sensore di immagine 6K per produrre sequenze 4K/UHD ad altissima risoluzione a 30p/25p/24p senza fattore di ritaglio. I professionisti del

settore video possono utilizzare anche un registratore esterno per acquisire sequenze HDR HLG, che possono essere visualizzate direttamente su un televisore o su un monitor compatibile.

Nikon ha dichiarato: “Molti fotografi amanti delle Reflex digitali erano in attesa di un modello come la D780, soluzione perfetta per riprendere video e realizzare emozionanti fotografie. Per scoprire il mondo mirrorless, invece, Nikon propone il sistema Z! Quindi, qualunque sia il sistema che entusiasma gli image maker, noi di Nikon siamo lieti di offrire la massima versatilità necessaria per dare libero sfogo alla creatività”.

Funzioni principali:

AF DA MIRINO. Il sistema AF a rilevazione di fase a 51 punti è sensibile fino a -3 EV. Sfrutta le eccezionali prestazioni di inseguimento tracking e la rapida commutazione fra i modi AF avanzati.

AF IN LIVE VIEW. Il sistema AF ibrido a 273 punti è sensibile fino a -4 EV o fino a -6 EV in AF con scarsa illuminazione¹. Per la ripresa fotografica, è disponibile la funzione Eye-Detection AF.

SEQUENZE FINO A 12 FPS. Scatta fino a 7 fps con AF/AE o fino a 12 fps nel modo Fotografia Live view silenziosa. Gli utenti avranno immagini a piena risoluzione, anche durante le riprese in formato RAW.

MIRINO OTTICO E TOUCHSCREEN BASCULANTE. Il mirino ottico da 0,70x offre un ampio campo visivo e una copertura del 100%. Con il monitor LCD basculante da 2.359k punti potrai toccare per scattare e azionare le funzioni AF.

INCREDIBILE QUALITÀ DELL’IMMAGINE. Obiettivi con innesto a baionetta F-Mount. Sensore CMOS a pieno formato da 24,5 MP. Processore di elaborazione delle immagini EXPEED 6. Lo stesso sensore RGB a 180K pixel e il sistema avanzato di riconoscimento scena del modello D850.

INTERVALLO DI SENSIBILITÀ ISO ULTRA AMPIO. La D780 vanta un intervallo di sensibilità ISO più ampio della famosa D850. Lavora con un intervallo di sensibilità ISO 100 – 51.200, estendibile fino a 204.800 e fino a ISO 50.

FILMATI REFLEX A PIENO FORMATO. Riprendi sequenze 4K/UHD ad altissima risoluzione a 30p/25p/24p senza fattore di ritaglio. Registra in N-Log o acquisisci vivide sequenze Hybrid Log

Gamma (GAL).

LIBERTÀ CREATIVA. Riprese time-lapse della fotocamera. Fotografie 2 MP a un’incredibile velocità di 120 fps. Menu Digitalizzatore negativi della fotocamera. E altro ancora.

RAPIDO TRASFERIMENTO DELLE IMMAGINI. Le funzioni di trasferimento dati ad alta velocità della fotocamera e la connettività wireless semplificano la condivisione delle immagini. Inoltre, SnapBridge consente agli utenti di condividere file JPEG e RAW con qualsiasi dispositivo smart.

