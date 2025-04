Nikon presenta la nuova fotocamera mirrorless full frame FX Z5II

Nikon ha recentemente annunciato il lancio della Nikon Z5II, una fotocamera mirrorless full frame FX che rappresenta un’evoluzione eccezionale per la linea Z5. Questa fotocamera versatile eredita una serie di funzionalità dalle fotocamere professionali della serie Z, offrendo prestazioni di alto livello in diverse situazioni di scatto.

La Z5II è dotata di un potente processore di elaborazione delle immagini che permette di ottenere riprese di alta qualità anche a mano libera. La gamma ISO estesa, il rilevamento avanzato dei soggetti con tracking 3D e la sensibilità AF fino a -10 EV garantiscono immagini nitide e dettagliate in ogni contesto. Inoltre, la funzione punto AF VR integrata minimizza la sfocatura di mosso attorno al punto di AF attivo, garantendo una stabilità dell’immagine fino a 7,5 stop al centro dell’inquadratura e fino a 6 stop ai bordi. Per i videomaker, la Z5II offre la possibilità di registrare video UHD 4K di alta qualità direttamente sulla scheda di memoria SD. Inoltre, gli utenti possono scattare sequenze in N-Log per una maggiore flessibilità in fase di post-produzione, regolando il colore e sbloccando gli aspetti cinematografici con RED LUT.

La fotocamera è dotata di un mirino EVG ad alta luminosità da 3.000 cd/m e di un monitor touch ad angolazione variabile, che semplificano la composizione in condizioni di luce intensa. Inoltre, la Z5II offre ai fotografi un controllo totale sul colore, garantendo una resa precisa e fedele ai propri intenti creativi.

In conclusione, la Nikon Z5II si presenta come una solida opzione per chi desidera una fotocamera mirrorless full frame FX capace di offrire prestazioni eccezionali e massima qualità dell’immagine.