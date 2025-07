Nilox cambia le regole del gioco con il suo “Manifesto” e la nuova Gamma Fat

Un mix di tecnologia all’avanguardia e design audace è ciò che caratterizza la nuova gamma di fat e-bike presentata da Nilox, brand di riferimento per la tecnologia nello sport e nella vita outdoor. Con l’introduzione di un manifesto ricco di significati visivi e valoriali, l’azienda ridefinisce l’identità del suo prodotto e invita a vivere l’esperienza su due ruote con audacia, energia e libertà.

Al centro di questa nuova strategia comunicativa di Nilox c’è un video-manifesto che utilizza i linguaggi del lifestyle urbano e dell’azione sportiva. Questo video racconta cosa significhi oggi essere “in movimento”. Non si tratta solo di mobilità, ma di un’espressione di sé: “Non sono solo e-bike. È una dichiarazione. Raggiungi audacemente. Sentiti audace. Sii audace.” Attraverso questo messaggio, Nilox si distacca dalla narrativa convenzionale dei suoi prodotti e punta su un’evoluzione audace che fonde design, performance e identità personale, proponendo un concetto chiaro: essere protagonisti della propria corsa su ogni terreno.

Le nuove bici elettriche Nilox X8 PRO, X10, X10 ULTRA e X5 PRO sono ora disponibili sul sito ufficiale di Nilox e presso le principali catene della grande distribuzione. Queste bici sono progettate per offrire prestazioni elevate e un’estetica grintosa, rendendole perfette per utenti che cercano un mezzo che esprima carattere e determinazione.

X8 PRO è una fat bike pieghevole che combina potenza e design. Con un motore posteriore da 36V, una batteria removibile che assicura fino a 70 km di autonomia e un comfort potenziato dalle nuove sospensioni anteriori, la X8 PRO è l’ideale per affrontare sia gli ambienti urbani che off-road.

La X10 invece unisce design raffinato e alte prestazioni, grazie a un potente motore da 36V, una batteria al litio removibile e una struttura pronta per ogni tipo di terreno. Questo modello si distingue per la sua praticità grazie al telaio pieghevole in acciaio e il cambio SHIMANO a 6 velocità.

L’evoluzione della X10, la X10 ULTRA, offre una maggiore potenza e controllo. Dotata di un motore più potente, telaio in alluminio e freni a disco idraulici, la X10 ULTRA promette un’autonomia di 90 km, garantendo viaggi più lunghi senza preoccupazioni.

Infine, la X5 PRO è pensata per chi cerca comodità e affidabilità. Con un design compatto e un’autonomia di 60 km, questa bici è ideale per avventure urbane in totale sicurezza.

“Le nostre e-bike non sono solo mezzi di trasporto: sono una dichiarazione di stile, libertà e carattere. Con il ‘Manifesto Nilox’ e la nuova Gamma Fat, invitiamo tutti a osare di più. Ride bold. Feel bold. Be bold,” ha affermato Elisa Intra, Group Own Brands Communication Manager del gruppo Esprinet. Il video-manifesto è visibile online e sui canali digitali ufficiali del brand.