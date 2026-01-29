Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

In un periodo in cui lo sport torna a essere un linguaggio universale di ispirazione e condivisione, Nilox – brand di tecnologia per lo sport e la vita outdoor – presenta una nuova gamma di prodotti pensati per accompagnare il movimento quotidiano, con l’obiettivo di rendere ogni giorno un’occasione per sentirsi più attivi e in equilibrio.

Nilox interpreta lo sport come parte della vita di tutti, un approccio accessibile che unisce benessere fisico e mentale. L’azienda propone strumenti tecnologici capaci di migliorare le abitudini quotidiane e di rendere l’attività fisica più consapevole e divertente, affiancando chi sceglie la bici, chi corre o chi desidera semplicemente monitorare la propria forma.

Tra le principali novità spicca Nilox Onair, la fitness band senza schermo progettata per chi vuole mantenersi in forma senza distrazioni digitali. Pesa soltanto 15 grammi e monitora h24 parametri come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione e qualità del sonno. Supporta oltre cento modalità sportive, è resistente all’acqua con certificazione IP68 e ha un’autonomia fino a 25 giorni. La nuova app dedicata consente di raccogliere i dati, tenere un diario giornaliero e accedere a esercizi di meditazione guidata. È disponibile in quattro colori con doppio cinturino, al prezzo consigliato di 49,99 euro.

Per gli amanti dell’avventura e degli sport invernali, Nilox propone la Action Cam X-Pocket, una mini videocamera 4K da 2,1 pollici, impermeabile fino a 21 metri. Compatta e versatile, può essere fissata facilmente su casco o tavola per immortalare discese sugli sci, gite o immersioni, offrendo immagini fluide e di alta qualità. Costa 149,99 euro.

Pensata invece per chi preferisce l’allenamento domestico, la Indoor Bike XB1 è una cyclette compatta e connessa, dotata di 24 livelli di resistenza e freni magnetici. Il volano da 6 kg garantisce un movimento fluido e silenzioso, mentre il Display Smart Selector consente di monitorare velocità, tempo, distanza e calorie. Compatibile con le principali app di fitness, misura 1130x546x1160 mm e pesa 32 kg, con un prezzo di 499,96 euro.

Per un monitoraggio ancora più preciso delle prestazioni, Nilox lancia anche il HRM Smart Armband, bracciale cardio con sensore ottico a quattro canali e cinque LED colorati che indicano la zona di frequenza cardiaca in tempo reale. Ultra leggero (12,2 g), impermeabile fino a 30 metri e con autonomia di 12 ore, si connette tramite Bluetooth e ANT+ a smartphone, smartwatch, indoor bike e tapis roulant, risultando compatibile con piattaforme come Strava, Zwift e Nike. È disponibile nei colori lime e nero al prezzo di 69,99 euro.

Chi preferisce l’outdoor trova una valida alleata nella Nilox K2 MID, l’e-bike con motore centrale ASKOLL ULTRA 250W e cambio SHIMANO Deore a 12 velocità. La batteria da 630 Wh garantisce fino a 130 km di autonomia, mentre pneumatici VITTORIA da 29” e forcella ROCKSHOX assicurano stabilità anche su terreni off-road. La connettività tramite sistema SIGMA EOX consente di collegare la bici allo smartphone per monitorare ogni tragitto. È proposta nelle taglie S, M e L nella colorazione bianca, a 3.299,95 euro.

Nilox conferma così la propria vocazione all’innovazione e alla quotidianità. L’azienda promuove una filosofia dello sport inclusiva, in cui la tecnologia diventa un supporto concreto per prendersi cura del proprio benessere.