Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Nilox amplia la propria gamma dedicata alla fotografia e al video con l’arrivo di Carrycam, una mini action cam dalle dimensioni ridottissime che punta a conquistare gli amanti dello stile e della spontaneità. Pensata per chi desidera raccontare la propria quotidianità con un tocco di creatività e con un’ispirazione retrò, la nuova proposta del brand italiano unisce tecnologia, design e lifestyle in un formato sorprendentemente compatto.

Più piccola di una chiave e dal peso di soli 18 grammi, Carrycam misura circa 3 x 4 cm ed è progettata per essere sempre a portata di mano. Si può agganciare facilmente al portachiavi o trasformare in un accessorio da borsa, diventando un compagno discreto ma versatile per catturare momenti di ogni giorno.

La forza di questa mini camera risiede nel suo approccio all’immagine. “Carrycam richiama la recente rinascita dell’estetica lo-fi”, spiegano da Nilox, sottolineando come l’obiettivo sia quello di restituire un tocco vintage alle proprie esperienze visive. La fotocamera registra in video HD 720p a 30fps e dispone di un display LCD da 0,96 pollici, che consente di visualizzare e scattare foto con immediatezza. Sono disponibili cinque filtri creativi che donano ai contenuti un effetto nostalgico ispirato agli anni ’90, un richiamo diretto alle tendenze estetiche oggi di grande richiamo sui social.

Un altro elemento chiave è l’autonomia. La batteria da 200 mAh permette circa 75 minuti di registrazione continua, un tempo sufficiente per documentare una passeggiata, un pomeriggio all’aperto o una serata tra amici. Inoltre, grazie al connettore Type-C incluso, foto e video possono essere trasferiti rapidamente sullo smartphone, pronti per essere condivisi in tempo reale online.

Disponibile in due colorazioni, nero e rosa, la Carrycam è già in vendita in Italia attraverso i canali ufficiali del marchio al prezzo di 29,99 euro. Con il suo design minimal e la vocazione social, rappresenta la proposta ideale per chi cerca un modo originale, semplice e immediato per catturare e condividere i momenti della propria giornata.

Con Carrycam, Nilox conferma il proprio impegno nel coniugare praticità e spirito innovativo, offrendo un gadget che sa unire la nostalgia del passato al linguaggio visivo contemporaneo.