Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nissan annuncia cambi al vertice per accelerare la trasformazione nella regione AMIEO

Published

Nissan ha annunciato ieri una serie di cambiamenti significativi ai vertici della sua regione AMIEO, che comprende Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania, come parte del piano di ripresa Re:Nissan. A partire dal 1° ottobre 2025, Massimiliano (Max) Messina assumerà la leadership come Chairperson della regione AMIEO. Con questa nomina, Messina prenderà le redini delle operazioni che coprono tre continenti, 140 paesi, cinque stabilimenti e un organico di 13.000 dipendenti, gestendo anche 26 modelli di veicoli in vendita.

Messina, che vanta una carriera iniziata in Nissan nel 2022, ha occupato ruoli di rilievo nell’ambito della finanza, strategia e amministrazione all’interno della regione AMIEO. La sua nomina non solo promette continuità ma mira anche ad allinearsi con gli obiettivi globali dell’azienda, assicurando solide partnership con Renault, Mitsubishi e altri partner.

Contestualmente, Guillaume Cartier, attuale Chief Performance Officer e Chairperson della regione AMIEO, concentrerà i suoi sforzi sulle responsabilità globali. Inoltre, Victorino (Vito) Esnaola sarà promosso a Senior Vice President, Finance & IT della regione AMIEO, subentrando a Messina. Esnaola, che ha iniziato il suo percorso in Nissan nel 2015, ha ricoperto vari ruoli finanziari sia a livello regionale che globale.

In merito alle nomine, Messina ha commentato: “Sono onorato di assumere questa responsabilità in un momento così importante per Nissan. Sono orgoglioso di guidare un team che lavora instancabilmente sia per trasformare la nostra azienda sia per fornire straordinari veicoli ai nostri clienti in tutta la regione AMIEO.” Anche Cartier ha espresso apprezzamento per la leadership operativa di Messina. *“La leadership e la competenza operativa di Max saranno fondamentali per Nissan nella regione AMIEO altamente diversificata, mentre acceleriamo la trasformazione in tutta l’azienda. Auguro a Max e Vito ogni successo nei loro nuovi ruoli, mentre semplifichiamo il processo decisionale e aumentiamo le prestazioni, garantendo l’allineamento della regione con il piano globale Re:Nissan.”

La regione AMIEO è un mercato complesso che coinvolge 19.000 persone e copre 140 mercati, raggiungendo circa 3,8 miliardi di persone. Include una vasta gamma di veicoli, dall’iconico SUV Nissan Patrol al crossover completamente elettrico Nissan Ariya. Nell’ambito del piano Re:Nissan, l’azienda punta al ritorno alla redditività e a un flusso di cassa positivo entro l’anno fiscale 2026, rafforzando così il suo impegno verso la sostenibilità e la neutralità carbonica entro il 2050.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Spettacolo

LEWIS CAPALDI è pronto ad emozionare con il nuovo singolo “SOMETHING IN THE HEAVENS”

Motori

Jaecoo 5 SHS-H: ecco il nuovo SUV compatto full hybrid

Motori

Alfa Romeo Junior MY26 è ora ordinabile con una gamma ridisegnata

Spettacolo

LOLA YOUNG: la nuova star della musica inglese pubblica il nuovo album “I’M ONLY F**KING MYSELF”

Motori

Mazda protagonista al Salone dell’Auto di Torino: debutta la Nuova Mazda6e elettrica

Spettacolo

“In viaggio con Eugene Levy”: Apple TV+ lancia la terza stagione

Motori

CUPRA rafforza il proprio impegno per la mobilità elettrica con Born e Tavascan

Motori

Nissan annuncia cambi al vertice per accelerare la trasformazione nella regione AMIEO

Giochi

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE: inizia un nuovo viaggio epico 

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Spettacolo

Da adesso in digitale “IN UN MONDO DI STRONZI”, il nuovo brano di FABRIZIO MORO

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Tecnologia

Mercedes-Benz: al via la costruzione di un parco eolico da 140 MW presso la pista di Papenburg

Società

Presentato a Roma “VAI ITALIA”, l’inno di MOGOL e AL BANO

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

IRON MAIDEN: Il 17 giugno 2026 a Milano la tappa italiana del RUN FOR YOUR LIVES TOUR

Giochi

Turtle Beach lancia nuove periferiche gaming: la tastiera Vulcan II TKL e il mouse Burst II Pro

Spettacolo

“Le sorelle Grimm”: l’avventura animata approda su Apple TV+

Motori

Renault inaugura “Le Défilé Renault The Carwalk” sugli Champs-Élysées
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Jaecoo 5 SHS-H: ecco il nuovo SUV compatto full hybrid

La Super Hybrid Night di Milano non è solo l’occasione per scoprire Omoda 5 SHS-H, ma anche per guardare al futuro dell’ecosistema SHS come...

2 ore ago

Motori

Alfa Romeo Junior MY26 è ora ordinabile con una gamma ridisegnata

Alfa Romeo apre ufficialmente gli ordini della nuova Junior Model Year 2026 (MY26), la compatta sportiva che ha già superato il traguardo delle 50.000...

2 ore ago

Motori

Mazda protagonista al Salone dell’Auto di Torino: debutta la Nuova Mazda6e elettrica

Mazda rinnova la sua presenza al Salone dell’Auto di Torino presentando in anteprima assoluta la Nuova Mazda6e, la prima berlina completamente elettrica della Casa...

2 ore ago

Motori

CUPRA rafforza il proprio impegno per la mobilità elettrica con Born e Tavascan

CUPRA rafforza il proprio impegno verso la mobilità 100% elettrica con una nuova iniziativa commerciale che mette al centro i due modelli più innovativi...

2 ore ago