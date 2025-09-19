Nissan annuncia cambi al vertice per accelerare la trasformazione nella regione AMIEO

Nissan ha annunciato ieri una serie di cambiamenti significativi ai vertici della sua regione AMIEO, che comprende Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania, come parte del piano di ripresa Re:Nissan. A partire dal 1° ottobre 2025, Massimiliano (Max) Messina assumerà la leadership come Chairperson della regione AMIEO. Con questa nomina, Messina prenderà le redini delle operazioni che coprono tre continenti, 140 paesi, cinque stabilimenti e un organico di 13.000 dipendenti, gestendo anche 26 modelli di veicoli in vendita.

Messina, che vanta una carriera iniziata in Nissan nel 2022, ha occupato ruoli di rilievo nell’ambito della finanza, strategia e amministrazione all’interno della regione AMIEO. La sua nomina non solo promette continuità ma mira anche ad allinearsi con gli obiettivi globali dell’azienda, assicurando solide partnership con Renault, Mitsubishi e altri partner.

Contestualmente, Guillaume Cartier, attuale Chief Performance Officer e Chairperson della regione AMIEO, concentrerà i suoi sforzi sulle responsabilità globali. Inoltre, Victorino (Vito) Esnaola sarà promosso a Senior Vice President, Finance & IT della regione AMIEO, subentrando a Messina. Esnaola, che ha iniziato il suo percorso in Nissan nel 2015, ha ricoperto vari ruoli finanziari sia a livello regionale che globale.

In merito alle nomine, Messina ha commentato: “Sono onorato di assumere questa responsabilità in un momento così importante per Nissan. Sono orgoglioso di guidare un team che lavora instancabilmente sia per trasformare la nostra azienda sia per fornire straordinari veicoli ai nostri clienti in tutta la regione AMIEO.” Anche Cartier ha espresso apprezzamento per la leadership operativa di Messina. *“La leadership e la competenza operativa di Max saranno fondamentali per Nissan nella regione AMIEO altamente diversificata, mentre acceleriamo la trasformazione in tutta l’azienda. Auguro a Max e Vito ogni successo nei loro nuovi ruoli, mentre semplifichiamo il processo decisionale e aumentiamo le prestazioni, garantendo l’allineamento della regione con il piano globale Re:Nissan.”

La regione AMIEO è un mercato complesso che coinvolge 19.000 persone e copre 140 mercati, raggiungendo circa 3,8 miliardi di persone. Include una vasta gamma di veicoli, dall’iconico SUV Nissan Patrol al crossover completamente elettrico Nissan Ariya. Nell’ambito del piano Re:Nissan, l’azienda punta al ritorno alla redditività e a un flusso di cassa positivo entro l’anno fiscale 2026, rafforzando così il suo impegno verso la sostenibilità e la neutralità carbonica entro il 2050.