Nolan N70-2 X: il casco che trasforma ogni viaggio in avventura

Il nuovo Nolan N70-2 X ridefinisce il concetto di esplorazione su due ruote, offrendo a chi ha lo spirito d’avventura nel DNA un compagno di viaggio versatile, sicuro e pronto a ogni sfida. Che tu stia affrontando un raid Adventouring estremo o un giro urbano in sella a una sport adventure, questo casco si adatta a ogni percorso, trasformando ogni meta in una scoperta.

Un casco, otto configurazioni. Il Nolan N70-2 X si distingue per la sua versatilità senza limiti grazie alle 8 diverse configurazioni che lo rendono ideale in qualsiasi contesto: può essere utilizzato con o senza mentoniera, con frontino o visiera, adattandosi al tuo stile di guida e alle esigenze del momento. Dotato di doppia omologazione ECE 22.06, può essere utilizzato come casco integrale o open face in totale sicurezza.

Il design del N70-2 X è disponibile in quattro proposte grafiche – Classico Nobile, Convinto, Ruvido e Classico – e ben dodici colorazioni che vanno dalle tinte monocolore profonde come Pietra, Sabbia, Ocra e Rosso Viscerale, fino agli accostamenti più audaci e ai pattern geometrici di puro design, realizzati con cura artigianale nella Factory di Brembate di Sopra. Ogni tonalità rende unico ogni motociclista, anche nel cuore della natura.

Tra i punti di forza del Nolan N70-2 X troviamo il Vision Protection System (VPS) con visiera parasole regolabile e richiamo automatico, protezione UV fino a 400 nm e visiera ultrawide antigraffio compatibile Pinlock, garantendo massima visibilità in ogni condizione atmosferica.

Per chi ama i lunghi viaggi, il comfort è garantito dalla tecnologia AirBooster che ottimizza la ventilazione interna e dalla fodera Top Clima Comfort con tessuti microforati, mantenendo il casco areato e confortevole anche nelle condizioni più estreme. Il casco è inoltre dotato di paranuca amovibile, chiusura con cinturino Microlock2 per una sicurezza avanzata e bandelle sottogola integrate per migliorare la calzata e la vestibilità.

Il Nolan N70-2 X è compatibile con il sistema di comunicazione N-Com, offrendo un’esperienza di utilizzo connessa senza rinunciare a comfort e sicurezza, rispondendo alle esigenze dei motociclisti che desiderano rimanere collegati anche in viaggio.

Disponibile nelle taglie dalla XXS alla XXL, il Nolan N70-2 X è in vendita presso i rivenditori autorizzati Nolan con un prezzo a partire da 379,99 euro.