Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid MY26: più potenza e versatilità per il SUV best-seller

Published

Hyundai amplia la gamma della sua TUCSON con l’arrivo del Model Year 2026 della versione Plug-in Hybrid, che ora raggiunge una potenza complessiva di 288 CV. Il rinnovato powertrain combinato, basato sul motore 1.6 T-GDI abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a sei rapporti, offre prestazioni ancora più brillanti e una guida più fluida e appagante, mantenendo al contempo l’efficienza e la versatilità che hanno reso la TUCSON un punto di riferimento nel segmento C-SUV.

L’evoluzione riguarda non solo la potenza ma anche la possibilità di configurazione, con la scelta tra trazione anteriore (2WD) o integrale (4WD), adattandosi così a ogni esigenza di mobilità. Il nuovo sistema consente di massimizzare l’uso della modalità elettrica negli spostamenti quotidiani, mentre il motore termico assicura autonomia e sicurezza nei tragitti più lunghi.

La struttura della gamma resta invariata, confermando i tre allestimenti principali: Business, Exellence e N Line, tutti progettati per offrire dotazioni complete e un elevato livello di comfort e sicurezza.

L’allestimento Business, disponibile solo in versione 2WD e con un prezzo di partenza di 46.450 euro, rappresenta la soluzione ideale per aziende, professionisti e famiglie. Include una dotazione di serie di alto livello, con sistemi di assistenza come il Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA) e la frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti. Tra le caratteristiche spiccano inoltre i cerchi in lega da 18 pollici, il cruscotto digitale da 12,3’’, il climatizzatore automatico bizona e il caricatore wireless per smartphone.

Al vertice, l’allestimento Exellence parte da 48.950 euro ed è disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale. Offre una dotazione premium che comprende fari anteriori matrix Full LED Wide Projection, fari posteriori Full LED, sedili e volante riscaldabili, portellone posteriore elettrico, Head-Up Display e impianto audio Krell Premium Sound System a otto canali con subwoofer e amplificatore.

A pari prezzo, la versione N Line propone una declinazione più sportiva del SUV, con cerchi da 19 pollici dal design esclusivo, paraurti e passaruota in tinta carrozzeria e interni con cuciture rosse a contrasto. I sedili sportivi N Line, riscaldabili e regolabili elettricamente, sono rivestiti in misto pelle e tessuto scamosciato, mentre la pedaliera in metallo rafforza l’impronta dinamica del modello.

Con questa evoluzione, Hyundai conferma la capacità di rinnovare costantemente il proprio modello di punta per offrire un equilibrio tra efficienza, prestazioni e comfort. La TUCSON Plug-in Hybrid MY26 rappresenta un nuovo passo avanti nel percorso del marchio verso la mobilità sostenibile e intelligente, ribadendo il posizionamento del SUV come uno dei più completi e innovativi della categoria.

L’azienda, fondata nel 1967 e presente in tutto il mondo con dieci stabilimenti produttivi e sette centri di ricerca e sviluppo, continua ad ampliare la propria offerta sostenibile. Hyundai è infatti l’unico costruttore a proporre una gamma Green completa, con cinque principali alimentazioni: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. In Italia, la casa automobilistica detiene oltre il 3,1% del mercato, sostenuta da una rete di 142 concessionarie e dalla garanzia “5 anni a Km illimitati” su tutti i modelli.

Con la nuova TUCSON Plug-in Hybrid Model Year 2026, Hyundai conferma la propria vocazione all’innovazione, unendo tecnologia, efficienza ed emozione di guida in un SUV capace di tracciare ancora una volta la rotta nel segmento C.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

“F1: Il film” torna il 12 dicembre su Apple TV dopo un successo mondiale

Motori

BMW Italia accoglie Achille Lauro come nuova brand voice

Motori

Mercedes-Benz diventa Premier Partner globale della WTA dal 2026

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi il suo nuovo singolo “INCUBI” feat THEØ, fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Spettacolo

“I Delitti del BarLume” tornano su Sky Cinema con tre nuove storie tra giallo e commedia

Moda

Satorisan presenta “Unalome”: la collezione che unisce stile, comfort e sostenibilità

Spettacolo

Laura Mà racconta l’anima invisibile delle città con “Ad un passo dalla mia follia”

Spettacolo

Disponibile in digitale “DEAD POETS CLUB”: l’EP dell’omonimo gruppo che esplora l’interazione tra intelligenza artificiale e produzione musicale.

Motori

La nuova Mazda CX-5 conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

Motori

Nuova Opel Astra: design più affilato, tecnologia avanzata e anima sostenibile

Tecnologia

Huawei celebra il Natale con tecnologia, stile e offerte imperdibili

Giochi

Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione porta i giocatori nelle Luminopoli dimensionali

Motori

OMODA & JAECOO lanciano le versioni Autocarro (N1) per Jaecoo 7 e Omoda 9

Tecnologia

OPPO e Discovery Channel celebrano le tradizioni del mondo con “Every Culture Finds Its Stage”

Motori

Pirelli: i nuovi P Zero R e P Zero Trofeo RS equipaggiano la Porsche 911 GT3

Motori

Nuova Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid MY26: più potenza e versatilità per il SUV best-seller

Motori

Nuova Kia Seltos debutta a livello globale

Spettacolo

Sienna Spiro: la nuova voce inglese che sta conquistando il mondo con “Die On This Hill”

Motori

Lexus accompagna la nuova edizione di MasterChef Italia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Hyundai celebra il quinto anniversario della sua collaborazione con la Healthy Seas Foundation, un partenariato nato nel 2021 e oggi riconosciuto a livello internazionale...

8 ore ago

Tecnologia

MobED di Hyundai Motor Group: la rivoluzione della robotica autonoma debutta a iREX 2025

Hyundai Motor Group ha scelto il palcoscenico dell’International Robot Exhibition 2025 di Tokyo per presentare ufficialmente MobED, la prima piattaforma robotica di mobilità prodotta...

2 giorni ago

Motori

Hyundai Italia, nuovo corso alle vendite: Roberto Di Nardo nominato Head of Sales

Hyundai Italia annuncia un importante cambio alla guida della propria Direzione Vendite. A partire dal 1° dicembre 2025, Roberto Di Nardo assume la posizione...

3 Dicembre 2025

Motori

Hyundai Motor Group guida il futuro dell’idrogeno al Global CEO Summit di Seoul

Hyundai Motor Group conferma la propria leadership nel campo dell’idrogeno ospitando e co-organizzando l’Hydrogen Council Global CEO Summit, in programma a Seoul dal 2...

2 Dicembre 2025