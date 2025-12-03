Nuova Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid MY26: più potenza e versatilità per il SUV best-seller

Hyundai amplia la gamma della sua TUCSON con l’arrivo del Model Year 2026 della versione Plug-in Hybrid, che ora raggiunge una potenza complessiva di 288 CV. Il rinnovato powertrain combinato, basato sul motore 1.6 T-GDI abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a sei rapporti, offre prestazioni ancora più brillanti e una guida più fluida e appagante, mantenendo al contempo l’efficienza e la versatilità che hanno reso la TUCSON un punto di riferimento nel segmento C-SUV.

L’evoluzione riguarda non solo la potenza ma anche la possibilità di configurazione, con la scelta tra trazione anteriore (2WD) o integrale (4WD), adattandosi così a ogni esigenza di mobilità. Il nuovo sistema consente di massimizzare l’uso della modalità elettrica negli spostamenti quotidiani, mentre il motore termico assicura autonomia e sicurezza nei tragitti più lunghi.

La struttura della gamma resta invariata, confermando i tre allestimenti principali: Business, Exellence e N Line, tutti progettati per offrire dotazioni complete e un elevato livello di comfort e sicurezza.

L’allestimento Business, disponibile solo in versione 2WD e con un prezzo di partenza di 46.450 euro, rappresenta la soluzione ideale per aziende, professionisti e famiglie. Include una dotazione di serie di alto livello, con sistemi di assistenza come il Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA) e la frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti. Tra le caratteristiche spiccano inoltre i cerchi in lega da 18 pollici, il cruscotto digitale da 12,3’’, il climatizzatore automatico bizona e il caricatore wireless per smartphone.

Al vertice, l’allestimento Exellence parte da 48.950 euro ed è disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale. Offre una dotazione premium che comprende fari anteriori matrix Full LED Wide Projection, fari posteriori Full LED, sedili e volante riscaldabili, portellone posteriore elettrico, Head-Up Display e impianto audio Krell Premium Sound System a otto canali con subwoofer e amplificatore.

A pari prezzo, la versione N Line propone una declinazione più sportiva del SUV, con cerchi da 19 pollici dal design esclusivo, paraurti e passaruota in tinta carrozzeria e interni con cuciture rosse a contrasto. I sedili sportivi N Line, riscaldabili e regolabili elettricamente, sono rivestiti in misto pelle e tessuto scamosciato, mentre la pedaliera in metallo rafforza l’impronta dinamica del modello.

Con questa evoluzione, Hyundai conferma la capacità di rinnovare costantemente il proprio modello di punta per offrire un equilibrio tra efficienza, prestazioni e comfort. La TUCSON Plug-in Hybrid MY26 rappresenta un nuovo passo avanti nel percorso del marchio verso la mobilità sostenibile e intelligente, ribadendo il posizionamento del SUV come uno dei più completi e innovativi della categoria.

L’azienda, fondata nel 1967 e presente in tutto il mondo con dieci stabilimenti produttivi e sette centri di ricerca e sviluppo, continua ad ampliare la propria offerta sostenibile. Hyundai è infatti l’unico costruttore a proporre una gamma Green completa, con cinque principali alimentazioni: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. In Italia, la casa automobilistica detiene oltre il 3,1% del mercato, sostenuta da una rete di 142 concessionarie e dalla garanzia “5 anni a Km illimitati” su tutti i modelli.

Con la nuova TUCSON Plug-in Hybrid Model Year 2026, Hyundai conferma la propria vocazione all’innovazione, unendo tecnologia, efficienza ed emozione di guida in un SUV capace di tracciare ancora una volta la rotta nel segmento C.