Opel Dudenhofen: 60 anni di innovazione sul leggendario centro prove tedesco

Il centro prove Opel di Dudenhofen festeggia 60 anni: inaugurato nel 1966, ha segnato la storia dell'automotive con test estremi, innovazione e record unici.

Sessant'anni fa prendeva vita uno dei siti più iconici dell'automotive europeo: il centro prove Opel di Dudenhofen, inaugurato nell'aprile 1966 dopo quasi due anni di lavori e un investimento di 20 milioni di marchi. L'impianto, dislocato su una superficie di 2,6 chilometri quadrati, è stato progettato per mettere ogni veicolo alla prova su un tracciato totale di 33 chilometri tra percorsi ad alta velocità e test di maneggevolezza.

Il cuore pulsante della struttura è l'anello ad alta velocità da 5 chilometri, con una suggestiva inclinazione di 33 gradi, dove gli ingegneri Opel hanno sempre spinto i mezzi oltre il limite. Il celebre "skidpad", largo 100 metri, ha visto i primi passi di modelli che sarebbero diventati leggendari come la Opel Rekord-C, la Kadett Rallye e la Diplomat Coupé, sottoposte a test di sterzata e ad analisi approfondite delle dinamiche di guida.

Curiosa e poco nota è la storia che portò il centro esattamente a Dudenhofen, piccolo comune immerso nelle foreste a sud di Francoforte. Nel luglio 1963, una lettera spedita per errore dalla Gutervermittlung Lehmann di Bonn diede il via a una trattativa fortunata. Il sindaco Kratz colse l'opportunità e, sfruttando il disguido, comunicò che la zona aveva un terreno adatto alle esigenze dell'azienda interessata, senza sapere che il committente era Opel. La trattativa portò, dopo uno scambio di corrispondenza, alla vendita di 254 ettari di bosco con una precisa clausola di salvaguardia ambientale: non abbattere più del 6-8% del patrimonio arboreo.

Nel corso degli anni il centro si è evoluto con ampliamenti e riqualificazioni importanti, tra cui l'estensione dei percorsi e la realizzazione di un nuovo skidpad variabile, concepito in funzione dei test per la guida autonoma. Sulla pista di Dudenhofen sono stati simulati tutti i tipi di condizioni stradali, con superfici in asfalto, acciottolati, dossi, curve strette e persino una riproduzione del celebre Nordschleife del Nürburgring per garantire ogni possibile sollecitazione.

Oltre a essere cruciale per il collaudo dei nuovi modelli, il sito è stato teatro di imprese memorabili: qui sono nati e perfezionati prototipi come Opel ElektroGT e Diesel GT negli anni Settanta, e la spettacolare Opel Eco Speedster nel 2003, che hanno fatto la storia dei record tecnici della casa di Rüsselsheim. È significativo che, pur essendo nato durante la guerra, il circuito non abbia mai ospitato competizioni: la sua missione è sempre stata rivoluzionare sviluppo e sicurezza dei veicoli.

Nel cuore della Germania, Dudenhofen rimane ancora oggi un punto di riferimento tecnologico, dove l'attenzione all'ambiente si è sposata alla continua ricerca dell'eccellenza ingegneristica.