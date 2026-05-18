Oltre 25.000 clienti hanno scelto Nissan More: garanzia rinnovabile fino a 10 anni

Oltre 25.000 clienti hanno già scelto Nissan More, il programma di garanzia gratuita e rinnovabile dedicato ai possessori di vetture Nissan con più di tre anni o 100.000 chilometri. Dal lancio avvenuto nell'ottobre 2024, la proposta ha riscosso crescente successo grazie alla semplicità di attivazione, ai vantaggi riservati e all'assenza di costi per il cliente.

Nissan More consente di attivare o rinnovare la copertura semplicemente effettuando un tagliando di manutenzione presso la rete ufficiale Nissan. Il programma è disponibile per tutte le auto Nissan con meno di 10 anni o 200.000 km, e può essere mantenuto fino al raggiungimento di una di queste due soglie procedendo puntualmente ai tagliandi previsti.

La garanzia offre un anno di copertura assicurativa su numerosi componenti chiave, tra cui motore (tutte le parti interne lubrificate, guide, catena di distribuzione, testata, blocco motore), turbocompressore, compressore, cambi manuali e automatici con relative parti interne, alberi di trasmissione, differenziale, sistemi di accoppiamento elettroidraulici e, nei veicoli elettrici, anche motore elettrico, inverter e PDM (modulo energia). La copertura può essere rinnovata ogni anno semplicemente rispettando le scadenze di manutenzione, risultando così un vantaggio concreto per chi desidera mantenere la propria auto con il massimo livello di tranquillità e valorizzazione nel tempo.

Anche coloro che non sono in regola con il programma di manutenzione hanno l'opportunità di accedere al servizio: in questi casi, è sufficiente effettuare un controllo tecnico presso la rete Nissan per verificare l'idoneità della vettura.

Nissan More si integra perfettamente con il programma di servizi Nissan Promessa, offrendo un insieme di vantaggi che va oltre la tradizionale garanzia. Il programma include soluzioni di mobilità dedicate, con la possibilità di usufruire di auto di cortesia o formule di noleggio a tariffe agevolate durante qualsiasi intervento, anche fuori garanzia. A questo si aggiunge l’assistenza stradale gratuita, disponibile 24 ore su 24 per tutto l’anno, riservata a chi effettua la manutenzione presso la rete ufficiale Nissan, senza limiti legati al periodo di copertura della garanzia.

Il cliente può inoltre contare su un assistente personale Nissan, che gestisce in modo puntuale i promemoria relativi a tagliandi e revisioni obbligatorie. Tra i servizi disponibili figurano anche i pacchetti di manutenzione prepagata Experta, pensati per bloccare i costi e ottenere un risparmio su ricambi e manodopera acquistando in anticipo 3, 4 o 5 tagliandi. Completano l’offerta l’utilizzo esclusivo di ricambi originali e l’intervento di tecnici specializzati Nissan, garanzia di qualità, affidabilità e massima cura in tutte le operazioni effettuate presso le officine ufficiali del marchio.

Il traguardo raggiunto da Nissan More rappresenta secondo la casa automobilistica la conferma della fiducia dei clienti nei servizi post-vendita Nissan, valorizzando sicurezza, trasparenza e serenità nella lunga durata d'utilizzo della vettura.