ARES Atelier inaugura una nuova fase come interprete dell'auto su misura

ARES Atelier inaugura un nuovo capitolo della propria evoluzione industriale e strategica, rafforzando il posizionamento nel segmento delle auto ultra-esclusive e personalizzate. Il marchio modenese, simbolo di artigianalità e engineering su misura, punta ora a consolidare la propria presenza internazionale attraverso un piano di sviluppo che coinvolge prodotto, organizzazione industriale e presenza globale nel mondo automotive luxury.

Con sede nel cuore della Motor Valley italiana, ARES Atelier continua a interpretare il concetto di automobile bespoke con un approccio orientato alla co-creazione, realizzando vetture progettate intorno alla personalità e alla visione dei propri clienti. La nuova fase annunciata dall’azienda mira a rafforzare ulteriormente questo DNA esclusivo, mantenendo al centro design personalizzato, ricerca tecnica avanzata e qualità artigianale.

A sostenere il percorso di crescita del brand è una struttura societaria composta da Proma Group, azionista di maggioranza, insieme all’investitore indipendente Boris Collardi. Una configurazione che garantisce ad ARES Atelier una visione industriale di lungo periodo e la possibilità di sviluppare nuovi progetti mantenendo elevati standard qualitativi.

La gestione operativa è affidata ad Antonio Trotta, manager con oltre dieci anni di esperienza in Ferrari. Il suo compito sarà guidare l’evoluzione dell’organizzazione industriale del marchio, con l’obiettivo di renderla sempre più solida, scalabile e coerente con il posizionamento premium del brand.

Parallelamente al rafforzamento della struttura aziendale, ARES Atelier conferma di avere già diversi progetti in fase di sviluppo all’interno di un piano industriale definito. L’azienda punta infatti a migliorare ulteriormente processi produttivi, pianificazione industriale e standard qualitativi, perseguendo una crescita strutturale che unisca esclusività, sostenibilità e qualità esecutiva.

Il marchio sarà inoltre protagonista di una serie di appuntamenti internazionali dedicati al mondo automotive e luxury. La prossima presenza annunciata sarà al Formula 1 Grand Prix de Monaco, evento simbolo dell’automobilismo di lusso e delle alte prestazioni, perfettamente in linea con la filosofia del brand modenese.

Fondata con l’obiettivo di reinterpretare il concetto di supercar su misura, ARES Atelier continua così il proprio percorso all’interno del panorama internazionale delle vetture ad alte prestazioni bespoke, rafforzando il legame con Modena e con l’eccellenza manifatturiera italiana.