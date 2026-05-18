Debutto dinamico a Montecarlo per la nuova DS N°7: stile e tecnologia al servizio della mobilità premium

Il circuito di Montecarlo ha fatto da scenario al debutto dinamico della nuova DS N°7, una pietra miliare nell'evoluzione del marchio francese all'insegna della mobilità premium ed elettrica. In occasione dell'avvincente E-Prix di Monaco, lo storico tracciato ha visto protagoniste sia la competizione ABB FIA Formula E World Championship sia la presentazione su strada del nuovo SUV compatto DS N°7, che ha sfilato nel cuore del Principato indossando una livrea nero e oro ispirata alla monoposto DS E-Tense FE25.



Questo nuovo SUV, prodotto nello stabilimento di Melfi, rappresenta l'equilibrio ideale tra design distintivo, efficienza aerodinamica e comfort interno. La DS N°7 si distingue per il suo stile unico, gli interni raffinati e spaziosi e un'esperienza di viaggio pensata come prima classe su quattro ruote. Le tecnologie sviluppate in Formula E trovano applicazione concreta nei modelli stradali DS Automobiles, come dimostrano le ultime dotazioni: DS DRIVE ASSIST 2.0, DS NIGHT VISION, DS PIXELVISION, head-up display esteso e connettività di ultima generazione.



Sotto il profilo meccanico, la nuova DS N°7 offre versioni completamente elettriche e ibride. La variante elettrica si presenta con batterie da 73 o 98 kWh, per un'autonomia che può raggiungere i 740 km nel ciclo WLTP, powertrain a uno o due motori e fino a 375 CV di potenza nella versione AWD Long Range. Chi preferisce l'ibrido può optare per la variante HYBRID 145, che grazie all'integrazione di un motore tre cilindri benzina e un'unità elettrica nel cambio a doppia frizione consente percorrenze in full electric per il 50% del percorso e emissioni tra le più basse del segmento, a partire da 121 g di CO₂/km.



Il legame tra le competizioni e l'innovazione tecnica è da sempre al centro della filosofia DS Automobiles. Il palmarès accumulato nella Formula E, con numerosi titoli e record, conferma il ruolo pionieristico del brand nella transizione elettrica. Anche nell'ultimo fine settimana a Monaco, le prestazioni delle monoposto DS, tra cui il giro più veloce in gara e la presenza costante nella top ten, hanno sottolineato la solidità del progetto. Nonostante alcune difficoltà domenicali, la DS E-TENSE FE25 ha dimostrato il proprio potenziale agonistico.



Con il debutto della nuova DS N°7 a Montecarlo, l'incontro tra l'eredità sportiva e l'innovazione nell'offerta stradale raggiunge nuovi livelli di eccellenza.