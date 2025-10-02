Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

La Casa di Stoccarda continua a dettare il ritmo nel mondo della mobilità elettrica. Dopo i 25 record conquistati dal Concept AMG GT XX sulla leggendaria pista di Nardò, Mercedes porta la sua sfida a un livello ancora più vicino alla vita quotidiana: il banco di prova è stato il Grande Raccordo Anulare di Roma, il famigerato anello che abbraccia la Capitale e mette a dura prova efficienza, autonomia e comfort di qualsiasi vettura.

Protagonista assoluta di questo test è stata la nuova Mercedes CLA full electric, modello che segna un passaggio epocale per la gamma a zero emissioni della Stella. Non più soltanto velocità e tecnologia da pista, ma una long-run reale nella Città Eterna, certificata dal team istruttori di ACI Guida Sicura, che ha dimostrato la solidità del progetto e la maturità della mobilità elettrica di ultima generazione.

La prova sul campo ha visto la nuova CLA percorrere oltre 700 chilometri, equivalenti a 10 giri completi del GRA, mantenendo una velocità media di 85 km/h e concludendo il percorso con ancora 30 km di autonomia residua in batteria. Un risultato che avvicina il modello al concetto di “one-litre car” reinterpretata in chiave elettrica: non più un record di consumi a benzina, ma l’efficienza estrema di un sistema a emissioni zero.

La chiave del successo è racchiusa nella nuova piattaforma: la Mercedes CLA elettrica vanta un’autonomia WLTP di 792 km, tra le più alte della categoria, e un’architettura a 800 volt che riduce drasticamente i tempi di ricarica, portandoli molto vicini a quelli di un tradizionale rifornimento di carburante. Questo significa che l’ansia da ricarica, uno dei principali ostacoli all’adozione della mobilità elettrica, viene quasi del tutto eliminata.

Confort, prestazioni e tecnologia si fondono in una berlina che rappresenta una svolta concreta per chi vive la città ma non vuole rinunciare a viaggi di lunga percorrenza. In un contesto come quello romano, con traffico, velocità variabili e condizioni reali, la CLA ha dimostrato che l’elettrico non è più solo un’alternativa, ma un vero e proprio nuovo standard di riferimento.

La vettura, che si prepara in questi giorni al debutto ufficiale nelle concessionarie Mercedes in Italia, si candida a diventare una delle protagoniste assolute della transizione energetica nel settore automotive.