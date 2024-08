Nuove emozionanti avventure nel bosco con Farming Simulator Kids, ecco gli scoiattoli

Farming Simulator Kids continua ad entusiasmare i giovani giocatori con l’aggiunta del pacchetto forestale, che introduce una serie di attività divertenti e educative nel mondo della silvicoltura. Questa versione appositamente progettata per i bambini offre un’esperienza unica che combina divertimento e apprendimento, incoraggiando i più piccoli a esplorare il bosco e imparare l’importanza delle risorse naturali.

Uno dei punti salienti di questo pacchetto è la possibilità di organizzare falò nel bosco e arrostire marshmallow, mentre gli scoiattoli osservano dalla cima degli alberi. I giocatori possono anche godersi il tempo nella casa sull’albero o campeggiare all’aperto nella loro tenda, vivendo così avventure virtuali all’insegna della natura e della scoperta.

Inoltre, i giovani agricoltori potranno immergersi nel mondo della silvicoltura e sperimentare la lavorazione del legno con l’introduzione di nuove macchine e attività. Potranno piantare, raccogliere alberi e trasformare il legname in vari oggetti, come chitarre, casse di legno e casette per uccelli. Grazie ai decespugliatori gommati e a cingoli inclusi nell’aggiornamento, i giocatori avranno la possibilità di tagliare gli alberi in modo interattivo.

Farming Simulator Kids è disponibile su Nintendo Switch, iPhone, iPad e dispositivi Android, offrendo ai bambini la possibilità di divertirsi e imparare in modo innovativo e coinvolgente. Con il Forestry Pack, il mondo virtuale dei giovani agricoltori si arricchisce di nuove sfide e avventure nel bosco, promuovendo la consapevolezza ambientale e l’apprezzamento della natura.