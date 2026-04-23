ZX Spectrum White Edition, la leggenda diventa realtà a 44 anni dal debutto

Lo ZX Spectrum White Edition è finalmente realtà, riportando in vita una delle più ammirate leggende del retrogaming. A 44 anni esatti dal lancio dello storico ZX Spectrum 48k, Retro Games Ltd insieme a Plaion Replai celebra l'anniversario con una nuova edizione completamente bianca dello storico home computer. Ispirata al celebre e mai realmente esistito modello commemorativo per il milione di unità vendute, questa versione da collezione fa vibrare le corde nostalgiche degli appassionati e porta con sé innovazioni in chiave moderna.

La White Edition riprende fedelmente il design originale con la sua iconica tastiera in gomma ma aggiunge una veste total white e dettagli pensati per il pubblico di oggi. L'esperienza rimane autentica ma ottimizzata: sono presenti 48 giochi integrati che hanno segnato gli albori dei videogiochi, uscita HDMI con diverse modalità di visualizzazione, supporto USB per controller e contenuti personalizzati, oltre alla compatibilità sia con i modelli 48k che 128k.

Il pacchetto include anche due accessori esclusivi: un joystick con microinterruttori bianco abbinato e una chiavetta USB THEMICRODRIVE personalizzata, offrendo così immediatamente tutto il necessario per il gioco e la collezione. In parallelo debutta anche THEGAMEPAD (White), un controller separatamente acquistabile che amplia le possibilità di gioco mantenendo l'eleganza del nuovo look bianco.

A più di quattro decadi dalla nascita dello Spectrum, la White Edition diventa simbolo del legame tra passato e presente, invitando una nuova generazione a scoprire un'icona che ha lasciato il segno non solo tra i giocatori ma anche tra i creatori di videogiochi. L'edizione celebrativa, in vendita al prezzo di 149,99 euro, si rivolge a chi desidera rivivere l'esperienza originale o aggiungerla a una collezione unica nel suo genere.

Lanciare lo Spectrum White Edition nell'anniversario dello ZX Spectrum originale è per noi un evento incredibilmente speciale. Quella macchina ha cambiato tutto per tantissime persone, non solo come giocatori, ma anche come creatori. La White Edition celebra quell'eredità offrendo ai fan un nuovo modo di viverla oggi, sia che stiano giocando, collezionando o semplicemente riallacciandosi a qualcosa che ha significato molto per loro.

Lo ZX Spectrum White Edition conferma il potere delle storie che diventano realtà, consolidando il mito di un home computer che ha segnato la storia dei videogiochi e continua oggi a emozionare generazioni diverse di appassionati.