Street Fighter 6: Ingrid entra nel roster e svela nuove mosse magiche

La misteriosa Ingrid si prepara a fare il suo debutto in Street Fighter 6 il 28 maggio, chiudendo in grande stile il roster dell'Anno 3. Sin dal suo esordio in Capcom Fighting Evolution nel 2004, Ingrid ha affascinato i fan con la sua capacità di manipolare la realtà e i suoi poteri magici. Ora, il celebre personaggio ritorna con una versione aggiornata e un set di mosse inedite, pronta a sorprendere sia i veterani che i nuovi giocatori su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

L'arrivo di Ingrid arricchisce l'esperienza di gioco con nuove abilità uniche, tra cui Sun Crests, che le consente di infondersi di energia solare per potenziare ulteriormente i suoi attacchi. Tra le altre tecniche inedite spiccano Sun Shot, Sun Flare, Solar Burst e Sun Rise, offrendo colpi spettacolari e opzioni di combo innovative. Inoltre, Ingrid potrà teletrasportarsi grazie a Vanishing Sun, effettuare contrattacchi con Sun Veil e sfoderare tre Super Art spettacolari: Shining Sun, Order of the Sun e Cosmic Ray, capaci di mettere in difficoltà i suoi avversari anche a distanza.

Per i fan della personalizzazione, Ingrid sarà disponibile in due outfit distinti: il primo, dall'aspetto innovativo ispirato ai suoi viaggi tra le dimensioni, e il secondo che richiama il suo storico look scolastico viola, omaggio ai suoi esordi.

Oltre a Ingrid, il terzo anno di Street Fighter 6 ha già visto l'introduzione di Sagat, C. Viper e Alex, completando così un quartetto di personaggi iconici. L'Outfit 3 di tutti e quattro sarà disponibile simultaneamente, ampliando ulteriormente le possibilità di scelta per ogni giocatore.

Ingrid sarà sbloccabile dal 28 maggio per chi possiede o acquisterà il Character Pass Anno 3 o l'Ultimate Pass Anno 3. L'arrivo della potente combattente promette di portare una ventata di novità e spettacolarità nelle arene virtuali del famoso picchiaduro.