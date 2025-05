Nuovi Steelseries Gamebuds: i pluripremiati auricolari da gioco nella nuova versione “Glorange”

SteelSeries, leader nel settore delle periferiche per il gioco e gli esports, torna a stupire con il lancio degli Arctis GameBuds in edizione ultra limitata, caratterizzati dal nuovo colore “Glorange”. Disponibili dal 13 maggio 2025 al prezzo di 169,99 euro, questi auricolari ridefiniscono lo standard del settore con un audio inconfondibile e funzionalità avanzate per il gioco, la musica, l’intrattenimento e il lavoro.

Gli Arctis GameBuds Glorange sono progettati per uno stile di vita versatile e puntano a risolvere numerosi problemi comuni nel mondo del gaming. La connessione attraverso Bluetooth spesso non è compatibile con console come PS5 o Xbox e la qualità audio non sempre soddisfa le aspettative dei gamer più esigenti.

Tra le caratteristiche di spicco, si trova la connettività mobile dell’App Arctis, che consente personalizzazioni parametriche dell’equalizzazione con oltre 200 preset modificabili in tempo reale. Gli auricolari supportano inoltre il suono spaziale a 360°, la cancellazione attiva del rumore (ANC) e una connessione wireless stabile a bassissima latenza di 2,4 GHz tramite un dongle USB-C nano. La batteria garantisce un utilizzo di 10 ore con tre ricariche extra dalla custodia, per un totale di 40 ore di autonomia.

Il processo di progettazione e ingegnerizzazione ha portato alla creazione di un chipset wireless di nuova generazione, sviluppato con un partner tecnologico d’eccellenza. Questo ha permesso di ottenere un’esperienza audio mai vista prima in un formato completamente nuovo.

Per chi ama il comfort, gli Arctis GameBuds offrono un design ergonomico risultato di oltre 62.000 scansioni auricolari. Sono inclusi diversi cuscinetti in silicone per una vestibilità ottimale e sono resistenti all’acqua e alla polvere con un grado di protezione IP55.

Con la loro estetica accattivante e la colorazione unica “Glorange” — termine che coniuga “glory” (gloria) e “orange” (arancione) — gli Arctis GameBuds Glorange promettono di essere il nuovo punto di riferimento nel mondo degli auricolari da gaming, unendo innovazione e funzionalità in un solo prodotto.