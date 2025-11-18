Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric: flessibilità e tecnologia per i professionisti

Renault sceglie l’edizione 2025 di Solutrans per presentare il nuovo Trafic Van E-Tech Electric, un veicolo innovativo che segna un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione della Casa francese. Il nuovo modello si propone come strumento flessibile, intelligente e responsabile, pensato per rispondere alle esigenze di tutti gli operatori professionali che cercano prestazioni elevate e sostenibilità.

Il nuovo Trafic Van E-Tech Electric è il primo veicolo Renault progettato con il software di Ampere (SDV – Software Designed Vehicle). Questa evoluzione apre la strada a una nuova era di veicoli connessi e aggiornabili, capaci di integrare continuamente nuove funzionalità digitali e miglioramenti software. Grazie alla tecnologia 800 V, il veicolo è in grado di effettuare una ricarica rapida, offrendo un’autonomia fino a 450 km nel ciclo WLTP. Si tratta di un risultato significativo che risponde alle richieste del mercato dei veicoli commerciali elettrici, dove l’efficienza operativa e i tempi ridotti di ricarica sono elementi chiave.

Renault conferma la propria leadership nella transizione elettrica grazie a una strategia che punta a una gamma completa di veicoli professionali a zero emissioni. Il Trafic Van E-Tech Electric sarà infatti il primo di una nuova famiglia di veicoli commerciali 100% elettrici in arrivo sulle strade a partire da fine 2026. La gamma si amplierà successivamente con ulteriori versioni dedicate ai diversi usi professionali: telaio e pianale cabinato, cassone fisso, ribaltabile e cargo box.

Con questo nuovo progetto, Renault non solo innova la storica linea Trafic, ma conferma la volontà di offrire soluzioni di mobilità produttiva e sostenibile, in grado di coniugare efficienza energetica, connettività e versatilità d’impiego. Il Trafic Van E-Tech Electric rappresenta quindi non solo un veicolo per il lavoro quotidiano, ma un vero e proprio alleato tecnologico per le imprese che guardano al futuro.

L’interesse suscitato a Solutrans testimonia il ruolo centrale che Renault continua a ricoprire nel panorama dei trasporti professionali, con una gamma costruita su tecnologie avanzate e su un impegno concreto verso la neutralità carbonica. Con il nuovo Trafic Van E-Tech Electric, la casa francese conferma la sua capacità di coniugare innovazione e affidabilità industriale, inaugurando una nuova generazione di veicoli elettrici progettati per fare la differenza sulle strade e nelle attività di ogni giorno.