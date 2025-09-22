Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

È stata la Super Hybrid Night a fare da palcoscenico esclusivo alla presentazione italiana della Omoda 7 SHS-P, il nuovo SUV ibrido plug-in che segna un passo decisivo per OMODA & JAECOO. L’evento ha permesso di svelare al pubblico l’universo SHS – Super Hybrid System, una piattaforma tecnologica avanzata che va oltre i tradizionali schemi dell’ibrido e apre una nuova era di mobilità intelligente.

La Omoda 7 SHS-P si distingue subito per il suo linguaggio stilistico Art in motion X, un approccio al design che fonde forme dinamiche e tensione visiva in un risultato futuristico ed elegante. Il frontale dal carattere distintivo, le linee affilate e il profilo a cuneo trasmettono movimento anche da ferma, mentre i dettagli minimalisti e i finestrini a filo rafforzano l’identità premium. A rendere ancora più innovativa la firma estetica è l’esclusivo sistema di luci ritmiche intelligenti, capace di adattarsi in tempo reale a frenate, curve, fasi di ricarica e avviamenti. Una coreografia luminosa che eleva l’esperienza di guida a livello emozionale, distinguendo Omoda 7 nel panorama dei SUV ibridi plug-in.

L’interno riflette lo stesso approccio innovativo, unendo comfort, spazio e soluzioni hi-tech pensate per chi cerca un’esperienza di viaggio superiore. L’abitacolo è dominato da un ampio schermo da 15,6 pollici scorrevole verso il passeggero, affiancato da un impianto HiFi con 12 altoparlanti che trasforma l’auto in una sala d’ascolto premium. La tecnologia di bordo include il riconoscimento vocale a quattro zone, mentre i doppi vetri isolanti creano un ambiente silenzioso e raffinato, una vera lounge VIP su quattro ruote. I sedili sportivi in pelle con funzione di ventilazione sottolineano il carattere luxury e garantiscono benessere anche nei viaggi più lunghi.

Con la Omoda 7 SHS-P, il concetto di mobilità si evolve in espressione di sé e lifestyle contemporaneo. Il modello interpreta lo spirito dei NEO-TRENDY LOHAS, consumatori attenti al benessere, al design e all’innovazione, che vedono nell’auto non solo un mezzo di trasporto ma un’estensione del proprio stile di vita. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la quotidianità in un’occasione di scoperta, fondendo tecnologia e piacere estetico.

La presentazione alla Super Hybrid Night conferma la volontà di OMODA & JAECOO di posizionarsi come protagonisti nel segmento dei SUV ibridi plug-in. Con la Omoda 7 SHS-P, il marchio dimostra come la combinazione di design visionario, soluzioni intelligenti e tecnologia d’avanguardia possa dare vita a un nuovo concetto di mobilità sostenibile ed emozionale.