OnePlus: il 15R sarà il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 5

OnePlus ha svelato oggi il suo prossimo flagship, OnePlus 15R, destinato a diventare il primo smartphone a livello globale a integrare il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. L’annuncio segna un passo importante per il brand, che con la R Series continua a consolidare la propria reputazione per l’attenzione alle prestazioni e alle esperienze di gioco di alto livello.

OnePlus 15R rappresenta l’evoluzione naturale della linea, già composta dai modelli 11R, 12R e 13R, e introduce un significativo miglioramento tecnologico sul fronte del processore. Il nuovo chip, sviluppato congiuntamente da Qualcomm e OnePlus, offre un incremento del 36% nelle prestazioni della CPU, un 11% di aumento nella potenza della GPU e un miglioramento fino al 46% nelle capacità di intelligenza artificiale rispetto alla generazione precedente.

Il dispositivo, che sarà parte della gamma flagship OnePlus 15, promette un livello superiore di fluidità e potenza. «L’impegno nel garantire prestazioni rapide e fluide raggiunge un nuovo livello con OnePlus 15R, parte della OnePlus 15 flagship series e frutto di un upgrade di due generazioni in potenza, intelligenza e design. Per questo, l’inclusione dello Snapdragon 8 Gen 5, uno dei chip più potenti sul mercato, rappresenta un passo significativo e che guarda con entusiasmo a come gli utenti accoglieranno OnePlus 15R al momento del lancio entro la fine dell’anno», ha dichiarato Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe.

Anche Qualcomm ha sottolineato il valore della collaborazione con OnePlus. «Qualcomm Technologies è orgogliosa di collaborare con OnePlus per il loro nuovo dispositivo basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 5. Combinando la nostra più recente piattaforma premium con l’impegno di OnePlus verso le prestazioni, permettiamo agli utenti di vivere nuovi livelli di velocità, intelligenza ed efficienza.»

Il lancio ufficiale di OnePlus 15R è previsto per il 17 dicembre 2025. Nelle prossime settimane saranno rivelati ulteriori dettagli su design, caratteristiche tecniche e disponibilità. Se le promesse verranno mantenute, OnePlus 15R potrebbe segnare un nuovo standard di riferimento per gli smartphone Android nel segmento high-end.