OnePlus Pad 3: il tablet che ridefinisce gli standard del futuro

Nel panorama tecnologico globale, OnePlus si distingue ancora una volta con il lancio del nuovo OnePlus Pad 3, un dispositivo che promette di ridefinire gli standard del settore dei tablet Android. Disponibile dal 19 giugno 2025, questo nuovo modello combina prestazioni eccezionali, un design elegante e funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Con uno schermo da 13,2 pollici e una risoluzione di 3.4K, il OnePlus Pad 3 offre un’esperienza visiva mozzafiato, coadiuvata da un sistema audio all’avanguardia composto da otto speaker per un suono ricco e immersivo. Grazie all’integrazione del chipset Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, il device si propone come uno strumento di eccellenza per la produttività e il gaming.

L’aspetto visivo e il design non sono le uniche innovazioni di questo dispositivo. Il OnePlus Pad 3 utilizza OxygenOS 15, dotato di avanzate funzionalità AI come AI Writer e AI Summarize, ideali per migliorare la produttività. Inoltre, il sistema di drag-and-drop è stato ottimizzato per offrire un multitasking più fluido ed efficiente.

Il tablet non trascura l’importanza della durata e capacità della batteria, boasting una batteria da 12.140 mAh che assicura lunghe ore di utilizzo, rendendolo perfetto anche per i giocatori più incalliti. La ricarica rapida SUPERVOOC da 80W garantisce una ricarica veloce e comoda.

Per migliorare ulteriormente l’usabilità, OnePlus introduce una serie di accessori intelligenti che includono la OnePlus Smart Keyboard, progettata per simulare la digitazione di un laptop, e il OnePlus Stylo 2, che offre precisione e facilità d’uso per il disegno e la scrittura. La custodia folio a tripla piegatura completa il set, offrendo stabilità e adattabilità per diversi scenari d’uso.

Per quanto riguarda il prezzo, il OnePlus Pad 3 sarà disponibile nella colorazione Storm Blue, con prezzi a partire da €599,00 per la versione da 12 GB + 256 GB, fino a €699,00 per quella da 16 GB + 512 GB. In occasione del lancio, gli acquirenti europei potranno usufruire di offerte esclusive, incluso un significativo sconto e la possibilità di un accessorio gratuito a scelta.

Con il lancio del OnePlus Pad 3, il marchio asiatico dimostra ancora una volta il suo impegno nel ridefinire cosa ci si può aspettare da un tablet Android, combinando innovazione tecnica e design sofisticato per fornire un dispositivo che mira a eccellenti performance in ogni ambito.