OnePlus presenta OnePlus Nord 4: innovazione e longevità Garantite

OnePlus ha annunciato OnePlus Nord 4, il nuovo smartphone che sarà presentato il prossimo 16 luglio a Milano durante il Summer Launch Event OnePlus. Unico sul mercato con una scocca interamente in metallo e dotato di 5G, è stato progettato con tre innovazioni tecnologiche per garantire un’esperienza veloce e fluida il più a lungo possibile.

Il OnePlus Nord 4 si distingue per la garanzia di supporto software OnePlus più durevole di sempre, essendo il primo telefono certificato per rimanere veloce e fluido per sei anni. Inoltre, è progettato per assicurare una batteria altrettanto longeva.

OnePlus Nord 4 arriverà sul mercato con quattro anni di aggiornamenti Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza, un numero record che rappresenta il pacchetto di supporto OnePlus più durevole mai offerto agli utenti. Questo pacchetto di supporto software assicurerà che OnePlus Nord 4, l’ultimo arrivato della famiglia OnePlus Nord, rimanga sicuro da usare a lungo nel tempo.

Oltre ad arrivare con il pacchetto di supporto software più durevole che OnePlus abbia mai fornito, OnePlus Nord 4 è stato anche ampiamente testato e certificato per rimanere veloce e fluido negli anni a venire, a differenza di altri smartphone Android. Questo continuo processo di testing è noto come test di fluidità e OnePlus Nord 4 ha ricevuto la tanto ambita valutazione TÜV SÜD Fluency 72 Month A.

Il test di fluidità è un processo composto da tre fasi e progettato per mostrare come saranno le performance del dispositivo dopo anni di utilizzo. La prima fase comprende la misurazione, utilizzando una fotocamera ad alta velocità, del tempo che lo smartphone impiega per portare a termine una serie di attività quotidiane. Il telefono viene poi sottoposto a una serie di test impegnativi che includono il copiare file enormi nella sua memoria e frammentarli, la creazione di migliaia di foto, file audio e video, la scrittura di più di 15.000 messaggi di testo e l’istallazione di più di 180 app.

Infine, viene controllato il tempo impiegato dal telefono ormai usurato per eseguire le stesse funzioni di base e utilizzare le stesse app d’uso frequente. Solo se lo smartphone riesce a fare queste azioni in un lasso di tempo accettabile può ottenere la valutazione A di fluidità. OnePlus Nord 4 è l’unico telefono ad aver raggiunto una valutazione di 72 mesi.

Oltre a presentare un software progettato per durare il più a lungo possibile, OnePlus Nord 4 è anche caratterizzato dalla tecnologia OnePlus Battery Health Engine che assicura una ricarica continuativa ed efficace della batteria per molti anni, certificata per 1.600 cicli completi di ricarica.

Questa tecnologia, progettata da OnePlus, impiega l’AI per analizzare l’utilizzo della batteria e le abitudini di ricarica. Poi, ne ottimizza le funzionalità: dalla quantità di energia introdotta fino al tempo in cui il telefono arriva al 100% di carica. Tutto questo con l’obiettivo di mantenere la batteria del telefono funzionante nel modo più efficiente possibile, esattamente come il suo software.