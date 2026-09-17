Opel Astra GSE Line: debutto sportivo e innovativo al Salone di Parigi 2026

La nuova Opel Astra GSE Line festeggia il suo debutto internazionale al Salone di Parigi 2026, segnando un capitolo importante nella strategia sportiva della casa tedesca. Con dettagli dinamici, design rinnovato e la possibilità di scegliere liberamente tra svariate motorizzazioni, l'Astra GSE Line porta lo stile Grand Sport Electric sulle strade di tutti i giorni.



La nuova configurazione presenta un frontale più elegante, cerchi in lega distintivi e interni caratterizzati da un design unico. Disponibile su tutta la gamma Astra, la GSE Line potrà essere abbinata sia a motori tradizionali sia a soluzioni ibride e plug-in. L'attesa è alta anche per la futura versione top di gamma da 206 kW (280 CV), in arrivo dopo il lancio ufficiale, previsto per la primavera 2027.



La strategia GSE, già apprezzata sulle sportive elettriche Opel Mokka GSE e Corsa GSE, si espande ora alla bestseller di Rüsselsheim. Grazie al nuovo allestimento, i clienti potranno personalizzare la propria Astra con la massima libertà di scelta dei motori, senza rinunciare all'identità estetica e tecnica GSE.



Il design interno vede l'introduzione di cuciture giallo brillante su sedili, volante, porte e bracciolo centrale. I pedali sportivi in alluminio e sedili opzionali con poggiatesta integrato rafforzano l'impronta racing del modello.



GSE significa Grand Sport Electric: il nuovo allestimento porta su strada le emozioni e l'adrenalina del motorsport, anche grazie a una presenza rafforzata nelle competizioni. Opel conferma una strategia che arricchisce la gamma sportiva e, con la GSE Line, avvicina le prestazioni di alto livello a una platea ancora più ampia.



Dopo il lancio dell'Astra GSE Line, seguiranno altre novità e modelli della stessa serie nel corso del 2027. L'attesa per la nuova versione da 280 CV resta alta, anche se allestimenti e motorizzazioni specifiche non sono ancora ordinabili.



Con il suo debutto al Salone di Parigi, la Opel Astra GSE Line si pone come nuovo riferimento tra le compatte sportive ed elettrificate, confermando la volontà del marchio di combinare emozioni, stile e versatilità in un'unica proposta innovativa.