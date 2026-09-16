Hyundai rivoluziona il test drive con il nuovo sistema myHyundaiTestDrive
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Hyundai rivoluziona il test drive con il nuovo sistema myHyundaiTestDrive

Hyundai lancia myHyundaiTestDrive, il tool digitale che rende la prenotazione del test drive più semplice, personalizzata e immersiva per tutti i clienti.

di Vincenzo Forgione
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Hyundai introduce una nuova era digitale nella prenotazione dei test drive con il lancio di myHyundaiTestDrive, una piattaforma pensata per rendere l'esperienza più semplice, intuitiva e personalizzata per ogni cliente. L'innovativa landing page consente agli utenti di scegliere comodamente il modello che intendono provare, selezionare il concessionario preferito e prenotare lo slot orario più adatto alle proprie esigenze, tutto in pochi passaggi e con il massimo della trasparenza.

Il sistema, integrato con la piattaforma H-WAY, connette l'ecosistema digitale Hyundai con la rete dei concessionari, garantendo informazioni sempre aggiornate su vetture dimostrative, sedi e disponibilità. Gli utenti hanno così la possibilità di accedere immediatamente ai dati sulle auto disponibili, senza attendere risposte dai concessionari, per una gestione autonoma e rapida della richiesta.

L'esperienza si arricchisce ulteriormente per chi desidera provare i modelli elettrici Hyundai. Oltre al tradizionale test drive di un'ora, ora sono disponibili formule estese di uno o due giorni, pensate per permettere agli utenti di scoprire con maggiore consapevolezza le potenzialità della mobilità elettrica. Questo consente di vivere la vettura nel contesto quotidiano, testando autonomia, comfort e tecnologie avanzate. Una soluzione pensata per accompagnare il cliente nella scoperta di comfort, tecnologie, efficienza e piacere di guida della mobilità elettrica Hyundai.

Attraverso myHyundaiTestDrive, il percorso di prenotazione è lineare: si sceglie il modello, si individua il concessionario tramite CAP, città o geolocalizzazione, si seleziona l'esemplare da provare e lo slot disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo. Completa il processo l'inserimento dei dati personali e dei consensi, per poi ricevere un riepilogo dettagliato, suggerimenti utili e la possibilità di aggiungere l'appuntamento al proprio calendario digitale.

Il tool offre un'esperienza più fluida, eliminando attese e offrendo al cliente la possibilità di modificare o cancellare l'appuntamento autonomamente. Il sistema segnala in tempo reale eventuali indisponibilità delle vetture o dei consulenti, assicurando una pianificazione precisa e aderente alla realtà operativa delle concessionarie.

Lanciato nell'ambito della vision Progress For Humanity, Hyundai riafferma così il suo ruolo pionieristico tra i marchi globali dell'auto, distinguendosi con una gamma Green completa che include tutte le principali motorizzazioni sostenibili: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno.

La forza di myHyundaiTestDrive è nella personalizzazione e nella velocità di accesso alle informazioni: più autonomia per i clienti e un'esperienza che porta la semplicità del digitale direttamente nelle concessionarie, a vantaggio sia dei nuovi acquirenti sia di chi è già fedele al marchio.

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