Hyundai rivoluziona il test drive con il nuovo sistema myHyundaiTestDrive

Hyundai introduce una nuova era digitale nella prenotazione dei test drive con il lancio di myHyundaiTestDrive, una piattaforma pensata per rendere l'esperienza più semplice, intuitiva e personalizzata per ogni cliente. L'innovativa landing page consente agli utenti di scegliere comodamente il modello che intendono provare, selezionare il concessionario preferito e prenotare lo slot orario più adatto alle proprie esigenze, tutto in pochi passaggi e con il massimo della trasparenza.

Il sistema, integrato con la piattaforma H-WAY, connette l'ecosistema digitale Hyundai con la rete dei concessionari, garantendo informazioni sempre aggiornate su vetture dimostrative, sedi e disponibilità. Gli utenti hanno così la possibilità di accedere immediatamente ai dati sulle auto disponibili, senza attendere risposte dai concessionari, per una gestione autonoma e rapida della richiesta.

L'esperienza si arricchisce ulteriormente per chi desidera provare i modelli elettrici Hyundai. Oltre al tradizionale test drive di un'ora, ora sono disponibili formule estese di uno o due giorni, pensate per permettere agli utenti di scoprire con maggiore consapevolezza le potenzialità della mobilità elettrica. Questo consente di vivere la vettura nel contesto quotidiano, testando autonomia, comfort e tecnologie avanzate. Una soluzione pensata per accompagnare il cliente nella scoperta di comfort, tecnologie, efficienza e piacere di guida della mobilità elettrica Hyundai.

Attraverso myHyundaiTestDrive, il percorso di prenotazione è lineare: si sceglie il modello, si individua il concessionario tramite CAP, città o geolocalizzazione, si seleziona l'esemplare da provare e lo slot disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo. Completa il processo l'inserimento dei dati personali e dei consensi, per poi ricevere un riepilogo dettagliato, suggerimenti utili e la possibilità di aggiungere l'appuntamento al proprio calendario digitale.

Il tool offre un'esperienza più fluida, eliminando attese e offrendo al cliente la possibilità di modificare o cancellare l'appuntamento autonomamente. Il sistema segnala in tempo reale eventuali indisponibilità delle vetture o dei consulenti, assicurando una pianificazione precisa e aderente alla realtà operativa delle concessionarie.

Lanciato nell'ambito della vision Progress For Humanity, Hyundai riafferma così il suo ruolo pionieristico tra i marchi globali dell'auto, distinguendosi con una gamma Green completa che include tutte le principali motorizzazioni sostenibili: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno.

La forza di myHyundaiTestDrive è nella personalizzazione e nella velocità di accesso alle informazioni: più autonomia per i clienti e un'esperienza che porta la semplicità del digitale direttamente nelle concessionarie, a vantaggio sia dei nuovi acquirenti sia di chi è già fedele al marchio.