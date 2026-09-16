Mazda MX-5 2027 Yakudo debutta a Imola: dinamismo, potenza e nuova identità

Mazda accende i riflettori sull'Autodromo di Imola presentando la nuova MX-5 2027 Yakudo, serie speciale che porta la sportività della roadster più venduta al mondo verso una nuova dimensione di dinamismo ed esclusività.

La nuova variante Yakudo è sviluppata sulla base tecnica della versione Homura, ma si distingue per dettagli esclusivi e una personalità ancora più marcata. Il nome Yakudo richiama il concetto giapponese di energia in movimento, dinamismo e vitalità, tramutati in soluzioni estetiche e tecniche: soft top con capote Silver, cerchi forgiati RAYS da 16 pollici, pinze freno Silver, rivestimenti in Alcantara per plancia e pannelli porta e badge dedicati arricchiscono la presenza scenica di questa particolare MX-5.

Sul fronte delle prestazioni, la MX-5 2027 Yakudo introduce il motore Skyactiv-G aspirato 1.5 da 136 CV e 155 Nm di coppia, con una nuova mappatura che amplifica la risposta e il piacere di guida. L'esperienza sportiva viene ulteriormente esaltata da ammortizzatori Bilstein, barra duomi anteriore e freni Brembo, che garantiscono un controllo di guida superiore e una risposta immediata a ogni input del pilota. Il consumo combinato secondo il ciclo WLTP si attesta a 6,1 l/100 km e le emissioni di CO₂ sono ridotte a 139 g/km.

Al Minardi Day 2026, gli appassionati hanno la possibilità di sperimentare in prima persona la nuova MX-5 Yakudo partecipando a esclusivi hot lap sull'autodromo accanto a piloti professionisti. Il legame con la Community MX-5 resta centrale: ogni esemplare della roadster rappresenta un punto d'incontro per condividere esperienze, viaggi e passioni, contribuendo a rafforzare lo spirito di appartenenza che da sempre caratterizza il modello.

La filosofia Mazda si rinnova con l'edizione 2027 della MX-5, arricchita dal facelift che coinvolge design, dotazioni sportive e soprattutto un approccio progettuale centrato sul Kansei Engineering. Questa metodologia trasforma le sensazioni di guida attese dagli utenti in scelte concrete nello sviluppo della vettura, rendendo ogni comando intuitivo, naturale e piacevolmente prevedibile. Come sottolinea il Presidente e CEO di Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro: la Joy of Driving è l'essenza non negoziabile della Casa e il punto di partenza di ogni attività di sviluppo. Non coincide soltanto con la prestazione pura, ma comprende la funzionalità dell'auto, la qualità delle sue risposte e, soprattutto, la dimensione emotiva dell'esperienza. Significa mettere la persona al centro e progettare ogni comando affinché il veicolo reagisca in modo naturale, coerente e prevedibile alle intenzioni di chi guida.

La modalità di risposta immediata del motore, la precisione dello sterzo e la cura per la comunicazione tra telaio e conduttore sono il frutto di questa filosofia. Il sistema ISE permette inoltre di trasmettere direttamente in abitacolo il suono dell'aspirazione, esaltando l'emozione di ogni accelerazione con un sound intenso e coinvolgente.

Completano l'offerta i nuovi dispositivi di sicurezza avanzati disponibili su tutta la gamma, tra cui il Driver Attention Alert (DAA) di serie, e l'introduzione dell'inedita colorazione Zinc Green, dal forte significato evocativo e disponibile per tutte le versioni a partire da gennaio 2027.

La MX-5 2027 si propone in tre allestimenti: la raffinata Kazari, la sportiva Homura e la decisa Yakudo, ognuno interprete di una diversa sfumatura della filosofia Mazda. In particolare, la Yakudo porta la ricerca della purezza del piacere di guida a un livello superiore, con tecnologie votate all'equilibrio tra prestazione e coinvolgimento. Mazda conferma così la volontà di evolvere la propria icona senza alterarne il carattere, offrendo agli appassionati una roadster autentica, sincera e sempre più coinvolgente.