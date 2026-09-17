Huawei lancia le nuove FreeBuds Neo: design elegante e cancellazione del rumore avanzata

La nuova generazione di auricolari Huawei è arrivata in Italia con il lancio delle HUAWEI FreeBuds Neo, posizionandosi come un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza d'ascolto di alto livello accompagnata da comfort e stile.



Dotate di una cancellazione del rumore adattiva fino a 30 dB, le FreeBuds Neo sfruttano un'architettura a doppio canale e un chip audio di terza generazione per regolare in millisecondi la riduzione dei disturbi ambientali, offrendo una sensazione di ascolto naturale e immersiva in ogni contesto. Gli algoritmi proprietari permettono una riduzione efficace di rumori a media e alta frequenza, inclusi vento e brusio di fondo, migliorando il comfort anche durante l'uso prolungato.



Il design è stato ripensato per massimizzare leggerezza e portabilità: ogni auricolare pesa solo 4,8 grammi e la forma ergonomica segue i contorni dell'orecchio, assicurando stabilità anche durante le attività più dinamiche. La custodia Mini Shuttle, dalle linee arrotondate e dal profilo minimalista, completa l'estetica raffinata delle FreeBuds Neo, disponibili in quattro colorazioni: argento, rosa, bianco e nero.



Sul fronte audio, la tecnologia di nuova generazione permette alle FreeBuds Neo di offrire un suono ricco, dettagliato e fedele alle performance dal vivo. Le nuove unità driver Turbo garantiscono una riproduzione ad ampia banda da 10 Hz a 48 kHz, esaltando sia le basse frequenze profonde sia la chiarezza delle voci e degli strumenti. Quando abbinate a dispositivi Huawei, supportano la trasmissione lossless ad alta risoluzione fino a 2,3 Mbps. Con altri dispositivi, il bitrate massimo si attesta a 990 kbps, mantenendo alta fedeltà anche fuori dall'ecosistema Huawei. È presente inoltre il supporto per l'audio spaziale illimitato, con un palcoscenico sonoro surround a 360° per un'esperienza immersiva indipendentemente dalla sorgente.



Le FreeBuds Neo si distinguono anche per la flessibilità di utilizzo: tramite l'app HUAWEI Audio Connect è possibile controllare le cuffiette persino da uno smartwatch, selezionare effetti audio, localizzare gli auricolari e monitorare la batteria, tutto senza passare necessariamente dallo smartphone. Supportano la connessione simultanea a due dispositivi, anche con sistemi operativi diversi tra Android, iOS e Windows, permettendo un passaggio fluido tra device.



Le HUAWEI FreeBuds Neo sono disponibili al prezzo consigliato di 129 euro presso Huawei Store e i principali negozi di elettronica di consumo. È previsto uno sconto di 30 euro per gli acquisti su Huawei Store utilizzando il codice ACSSNEO30 entro il 25 ottobre. Inoltre, per chi acquista le FreeBuds Neo viene incluso nel prezzo 12 mesi di HUAWEI Loss Care, il servizio che permette la sostituzione di un singolo auricolare a metà prezzo in caso di smarrimento o danneggiamento.



Chi sceglie di acquistare sullo store ufficiale Huawei può contare su consegna rapida gratuita, pagamenti sicuri anche rateizzabili e assistenza post-vendita dedicata. Il servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, con opzioni per riparazioni e recesso gratuito entro 14 giorni. Huawei Store si conferma tra gli e-commerce più apprezzati del settore, offrendo promozioni e prodotti esclusivi per i suoi utenti.



Con oltre trent'anni di esperienza nel settore e una rete di ricerca globale, Huawei continua a proporre innovazione tecnologica con prodotti sempre più completi e accessibili, rivolgendosi a una platea internazionale e sempre più esigente.