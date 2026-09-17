Volkswagen presenta la nuova ID.3 GTI: elettrica, potente e pronta al debutto

Volkswagen ha scelto settembre 2026 per svelare in anteprima mondiale la ID.3 GTI, la seconda GTI a batteria dopo la ID. Polo GTI e, soprattutto, il modello più potente in cinquant’anni di storia del marchio. Con 240 kW (326 CV) e 545 Nm di coppia immediatamente disponibili, la nuova compatta sportiva basata sulla ID.3 Neo si presenta come la GTI di serie più prestazionale mai messa su strada dal costruttore di Wolfsburg. Il lancio commerciale è previsto per la primavera del 2027.

Il cuore della vettura è il sistema di propulsione APP550 a trazione posteriore sulla piattaforma MEB+. Il motore sincrono a magneti permanenti, abbinato a un cambio monomarcia, consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi con Launch Control attivo. La velocità massima è limitata elettronicamente a 200 km/h. La batteria da 79 kWh netti promette un’autonomia WLTP fino a 601 km, mentre la ricarica in corrente continua arriva a 183 kW: dal 10 all’80% bastano circa 29 minuti, secondo le stime del costruttore.

Il carattere GTI non si limita ai numeri. Premendo il tasto dedicato a ore 6 sul volante sportivo si attiva la nuova Modalità GTI, che mette a punto trazione, sterzo progressivo e assetto DCC adattivo sulla massima sportività e sblocca il Launch Control. L’illuminazione ambientale e l’ID. Light virano al rosso, mentre il Digital Cockpit passa a una vista dedicata con indicatore di potenza e tachimetro integrato. Volkswagen ha reso più lineare la risposta dell’acceleratore rispetto alla ID.3 GTX, per avvicinare la sensazione di guida a quella di una GTI a combustione. L’assetto, con molle, barre antirollio e ammortizzatori specifici, insieme al Vehicle Dynamics Manager, punta a un mix di agilità in curva e comfort sulle lunghe percorrenze.

Esteticamente la ID.3 GTI porta il nuovo linguaggio Pure Positive. Il frontale è completamente ridisegnato: fari Matrix IQ.LIGHT di serie, listello luminoso con logo VW illuminato e, subito sopra, la classica striscia rossa che evoca la calandra della prima Golf GTI del 1976. Ai lati del paraurti compaiono elementi LED verticali in alloggiamenti nero lucido, mentre in basso la griglia a nido d’ape e lo splitter anteriore richiamano il motorsport. I cerchi da 20 pollici Wörthersee, omaggio al raduno austriaco dei fan GTI, hanno otto razze doppie e superfici interne nere con bordi lucidati. Tetto, spoiler e portellone sono ora in tinta con la carrozzeria, allungando visivamente la silhouette rispetto alla GTX. Tornano i colori storici: Tornado Red, Moonstone Grey, Scale Silver, Grenadill Black e Glacier White.

Dentro, l’abitacolo della ID.3 Neo sale di livello. Digital Cockpit da 10,25 pollici e display Innovision da 12,9 pollici sono allineati su un unico asse visivo. Sotto lo schermo c’è una barra fisica per climatizzazione e quattro frecce, mentre la consolle centrale offre manopola del volume con funzione skip e ricarica wireless. La plancia è attraversata da una sottile striscia rossa; lo stesso colore marca le ore 12 del volante e le cuciture. I sedili sportivi di serie riprendono il tartan originale del 1976 con il motivo Superclark, un grande quadro che occupa schienale e seduta. A richiesta arrivano rivestimenti ArtVelours Eco Soul, regolazione elettrica con memory e massaggio, tetto panoramico, audio Harman Kardon e head-up display a realtà aumentata.

La versatilità quotidiana non è sacrificata. La funzione Vehicle-to-Load permette di alimentare dispositivi esterni, comprese e-bike trasportate sul gancio da 75 kg. Tra gli optional figurano Area View a 360 gradi e Park Assist Pro con memory. Di serie ci sono i sistemi di assistenza aggiornati; a richiesta il Connected Travel Assist legge i semafori e può fermare automaticamente la vettura al rosso. Debutta anche il One Pedal Driving, che rallenta fino all’arresto rilasciando solo l’acceleratore.

Volkswagen ha curato anche il sound esterno, obbligatorio a basse velocità: un nuovo rumore di marca attivo fino a 25 km/h in tutte le modalità e, in Sport e Modalità GTI, un timbro più caratteristico fino a 50 km/h, modulato in tempo reale da velocità, pedale e coppia.

Con la ID.3 GTI il costruttore trasferisce per la seconda volta il mito delle tre lettere nell’era elettrica, senza rinunciare a potenza, autonomia e uso quotidiano. Resta un prototipo pre-serie: i dati sono stimati e gli equipaggiamenti si riferiscono al mercato tedesco. Il listino e le configurazioni definitive arriveranno con l’apertura degli ordini nel 2027.